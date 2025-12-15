 Aukso kaina artėja prie rekordinio lygio

2025-12-15 10:13
BNS inf.

Investuotojams laukiant šią savaitę skelbiamų svarbių JAV ekonomikos duomenų, kurie, kaip tikimasi, gali suteikti daugiau įžvalgų apie Federalinio rezervo sistemos (FRS) palūkanų normų trajektoriją, aukso kaina pirmadienį pakilo 1 proc. iki maždaug 4,34 tūkst. JAV dolerių už unciją ir artėja prie visų laikų aukščiausio lygio.

Aukso kaina artėja prie rekordinio lygio / Pixabay nuotr.

Daugiausia dėmesio bus skirta darbo rinkos ataskaitai, kuri bus paskelbta antradienį, ir infliacijos duomenims, kurių laukiama ketvirtadienį, rašo portalas „Trading Economics“.

Praėjusią savaitę FRS trečią kartą šiais metais sumažino palūkanų normą 25 baziniais punktais.

Tačiau sprendimas nebuvo vienbalsis – trys pinigų politikos formuotojai jam nepritarė, o nuomonės dėl tolesnio pinigų politikos švelninimo 2026 metais apimties tebėra skirtingos.

Du FRS pareigūnai, balsavę prieš palūkanų normos sumažinimą, penktadienį pareiškė, kad infliacija tebėra pernelyg didelė ir kad būtų buvę „protingiau“ palaukti papildomų duomenų prieš mažinant palūkanų normas.

Nuo metų pradžios auksas pabrango daugiau nei 60 proc. ir jo kainos pakilimas šiais metais gali būti didžiausias nuo 1979 metų.

Šiame straipsnyje:
aukso kaina

Rūtenis
Ekonomikas tampoma arti konvulsijų, ypač Vokietijos, prognozės į ateitį šiaip sau, Kinija perką auksą beprotiškai, muitų karai irgi neskatina prekybos, pinigus eminuoja lyg pametė galvas, tai belieka vienintelė apsisaugojimo priemonė- investicija į brangiuosius metalus. Aišku, yra ir kitų investicijų, bet ten skaičiai mažiau reikšmingi.
0
0
