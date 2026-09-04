Aukšta ES pareigūnė atšaukia vizitą į Serbiją dėl karo nusikaltėlio šlovinimo

„Šlovinimas po jo mirties yra nesuderinamas su vertybėmis, kuriomis grindžiamas kelias į ES“, – internete rašė M. Kos, pridurdama, kad „šiame kontekste nusprendžiau nerengti savo planuojamo vizito“.
Praėjusią savaitę mirusio buvusio Bosnijos serbų karinio lyderio ir nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus palaikai ketvirtadienį buvo atgabenti į Serbiją, kur buvo sutikti su karine pagarba.
Karstą, apdengtą Serbijos vėliava, iš lėktuvo, atskridusio iš Hagos, išnešė šeši kareiviai, lydimi R. Mladičiaus sūnaus Darko ir Serbijos teisingumo ministro Nenado Vujičiaus.
Serbijos valdžia pažadėjo, kad R. Mladičius per laidotuves „sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų, kurios jam priklauso“.
R. Mladičiaus šeima ir Serbijos vyriausybė kelis kartus prašė paleisti R. Mladičių dėl jo amžiaus ir prastos sveikatos būklės. Jis mirė praėjus savaitei po to, kai JT atmetė jo paskutinį prašymą paleisti jį į laisvę dėl humanitarinių priežasčių.
R. Mladičius pastaraisiais mėnesiais buvo patyręs kelis insultus.
84 metų R. Mladičius dėl savo vaidmens per 1995-ųjų Srebrenicos žudynes Bosnijos karo metu buvo pramintas „Bosnijos skerdiku“.
R. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.
Subyrėjus komunizmui ir buvusiai Jugoslavijai nugrimzdus į kruviną konfliktą, jis buvo karinis veidas iš žiauraus trio, kuriam politinėje arenoje vadovavo buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodanas Miloševičius ir buvęs Bosnijos serbų lyderis Radovanas Karadžičius.
1992–1995 metų karas nusinešė apie 100 tūkst. gyvybių, o 2,2 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus.
Pats baisiausias žiaurumas buvo įvykdytas Srebrenicoje, kur R. Mladičiaus vadovaujamos serbų pajėgos nužudė 8 tūkst. Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų, kurie ieškojo prieglobsčio anklave, kurį turėjo saugoti Jungtinės Tautos.
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