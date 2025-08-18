Australijos bendrovei skirta didžiulė bauda už masinius atleidimus pandemijos metu

Federalinio teismo teisėjas Michaelas Lee teigė norintis, kad bauda taptų „tikra atgrasymo priemone“ įmonėms, kurios, susiviliojusios finansine nauda, gali nuspręsti pažeisti darbo teisės normas.
2020 m. rugpjūtį, kai dėl COVID-19 pandemijos buvo paskelbtas karantinas, o jokia vakcina dar nebuvo sukurta, „Qantas“ nusprendė atleisti darbuotojus, o jų atliekamas funkcijas perleisti nepriklausomiems paslaugų teikėjams.
Australijos federalinis teismas vėliau nustatė, kad „Qantas“ elgėsi neteisėtai, nepaisydama savo deklaruojamų „komercinių imperatyvų“, o oro linijų bendrovės apeliaciją atmetė.
Teismo teigimu, vežėja neleido darbuotojams pasinaudoti savo teisėmis vesti kolektyvines derybas arba imtis protesto akcijų.
Ilgą laiką „Australijos dvasia“ vadinta, 104 metus skaičiuojanti „Qantas“ ėmėsi taisyti savo reputaciją, kurią pastaraisiais metais buvo susigadinusi, neteisėtai atleisdama iš darbo darbuotojus, sparčiai didindama bilietų kainas, nesirūpindama paslaugų kokybe ir parduodama bilietus į atšauktus skrydžius.
2023 m. prie bendrovės „Qantas“ vairo stojo Vanessa Hudson, pažadėjusi gerinti klientų aptarnavimo kokybę.
Šiose pareigose ji pakeitė Alaną Joyce‘ą, kuris atsistatydino pirma laiko, mat, nepaisant akcininkams uždirbamo didelio pelno, „Qantas“ buvo griežtai kritikuojama dėl elgesio su darbuotojais ir keleiviais.
Teismas nurodė bendrovei „Qantas“ baudą sumokėti dviem dalimis: 50 milijonų Australijos dolerių bus skirta Transporto darbuotojų profesinei sąjungai, o 40 milijonų Australijos dolerių – būsimiems išmokomos atleistiems darbuotojams.
Ši bauda bus sumokėta po to, kai „Qantas“ pernai sutiko sumokėti 120 mln. Australijos dolerių kompensaciją neteisėtai darbo netekusiems buvusiems darbuotojams.
