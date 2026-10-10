„Axios“: Trumpas spaudė Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos naftos objektams

Pranešimo duomenimis, pastaraisiais mėnesiais Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms buvo itin veiksmingi ir sukėlė energetikos krizę Rusijoje. Reaguodama į tai, Rusija uždraudė dyzelino eksportą, taip dar labiau padidindama spaudimą pasaulinėms rinkoms, kurios jau susiduria su tiekimo sutrikimais dėl karo Irane.
V. Zelenskis JAV prezidentui ir jo pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui bei Jaredui Kushneriui pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Rusija savo ruožtu liausis atakavusi Ukrainos elektrines.
JAV pareigūno teigimu, D. Trumpas reikalavo, kad Ukraina vienašališkai nutrauktų šiuos smūgius, nes jie esą prisidėjo prie benzino kainų augimo Jungtinėse Valstijose. Pasak pareigūno, Baltųjų rūmų šeimininkas nelaikė smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms lygiaverčiais Rusijos atakoms prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
„Prezidentas Trumpas nusprendė sudaryti susitarimą su Rusija dėl dyzelino po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nepaisė maždaug šešių JAV prašymų nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms“, – leidiniui „Axios“ sakė šaltinis.
Po pranešimo apie susitarimą interviu leidiniui „Axios“ V. Zelenskis sakė, kad šis sprendimas jį nustebino. Pasak leidinio, Ukrainos prezidentas jį pavadino „nesąžiningu ir neteisingu“ bei pagrindo neturinčia dovana V. Putinui.
Pranešime teigiama, kad per penktadienį Majamyje aštuonias valandas trukusias derybas S. Witkoffas ir J. Kushneris Ukrainos delegacijai pranešė, jog D. Trumpas ketina kalbėtis su V. Putinu ir panaikinti sankcijas rusiško dyzelino eksportui. Tokį sprendimą jis esą priėmė Ukrainai nepaisius pakartotinių prašymų nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurie darė tiesioginį poveikį JAV vartotojams.
Leidinys pažymi, kad, vieno Ukrainos pareigūno teigimu, S. Witkoffas ir J. Kushneris „pagrasino, jog Trumpas gali nutraukti žvalgybinės informacijos teikimą Ukrainai, jei ši ir toliau nepaisys jo prašymų“.
Tuo metu vienas JAV pareigūnas sakė, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris pabrėžė, jog Jungtinės Valstijos yra patikima partnerė, tiekianti Ukrainai šaudmenis ir teikianti žvalgybinę informaciją, todėl Kyjivas turėtų susilaikyti nuo veiksmų, kenkiančių JAV vartotojams.
ELTA primena, kad pagrindinė pasaulinio energijos išteklių tiekimo sutrikimų priežastis buvo JAV ir Izraelio pradėtas karas su Iranu.
Svarsto vėl vykti į Maskvą
Per derybas S. Witkoffas ir J. Kushneris pristatė priemonių paketą Ukrainos pokariniam laikotarpiui. Jame numatyti šalies atstatymo ir kariuomenės plėtros finansavimo mechanizmai, taip pat pasiūlymai, kaip padengti dėl karo susidariusį biudžeto deficitą.
Dalyviai taip pat aptarė Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą (ES) veiksmų planą ir būsimus Kyjivo santykius su NATO po karo.
Be to, S. Witkoffas ir J. Kushneris iškėlė galimybę sukurti pokarinę Europos ir Rusijos saugumo sistemą, kuri tenkintų abi puses.
JAV tarpininkai informavo Ukrainos ir Europos atstovus apie galimus energetikos susitarimus su Rusija. Pareigūno teigimu, Vašingtonas tikisi, kad šie susitarimai padės sumažinti energijos išteklių kainas ir paskatins Maskvą daryti nuolaidų per taikos derybas.
Šaltinis leidiniui „Axios“ sakė, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris svarsto galimybę kitą savaitę apsilankyti Maskvoje ir Kyjive bei aptarti taikos pasiūlymus. Tačiau kol kas neaišku, kaip penktadienį kilęs nesutarimas paveiks jų planus.
„Putinas smarkiai atakuoja (Ukrainą – ELTA), tačiau manome, kad jis yra pasirengęs diskutuoti dėl karo užbaigimo. Norime parengti naują pasiūlymą, kuris jam būtų pakankamai priimtinas, kad jis sustotų“, – sakė JAV pareigūnas.
Kaip skelbta anksčiau, spalio 9 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad, Jungtinėms Valstijoms leidus, Rusija pasaulinei rinkai patieks 300 tūkst. tonų dyzelino, o ateityje šių degalų eksportą gerokai padidins.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pabrėžė, kad dovanos V. Putinui neprisidės prie taikos ir neduos naudos civilizuotam pasauliui. Jis perspėjo, kad Rusija už jas „atsilygins“ naujais teroro aktais ir klasta.