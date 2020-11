B. Johnsonas parėmė tyčiojimuosi iš pavaldinių kaltinamą VRM vadovę

Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad vidaus reikalų sekretorė Priti Patel neatitiko vyriausybės ministrei keliamų reikalavimų, ir skelbiama išvada, kad jos elgesys atitinka patyčių sąvoką.

Ministrų kabineto nariai, pažeidę ministerijų tarnybinės etikos kodeksą, paprastai turėtų atsistatydinti. Tačiau vyriausybė pareiškė, kad premjeras ja „visiškai pasitiki“ ir „šį klausimą laiko uždarytu“.

Vietoje P. Patel atsistatydino tyrimui vadovavęs B. Johnsono patarėjas ministerijų standartų klausimais Alexas Allanas, pareiškęs, kad toliau dirbti nebegali.

„Aš pripažįstu, kad būtent ministras pirmininkas turi priimti sprendimą, ar ministro veiksmai prilygsta Ministerijų kodekso pažeidimui, – sakė A. Allanas. – Tačiau jaučiu, kad man būtų teisinga atsistatydinti iš užimamų ministro pirmininko nepriklausomo patarėjo kodekso klausimais pareigų.“

Tyrimas dėl P. Patel elgesio vyko nuo kovo mėnesio, kai keli valstybės tarnautojai apkaltino ją patyčiomis. Tą mėnesį atsistatydino aukšto rango Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas Philipas Rutnamas (Filipas Ratnamas), pareiškęs, kad P. Patel žemino savo darbuotojus ir kūrė baimės atmosferą departamente. Šiuos kaltinimus ministrė neigė.

Tyrimo išvados buvo paskelbtos penktadienį po ištisus mėnesius trukusio B. Johnsono kabineto atidėliojimo.

A. Allanas priėjo prie išvados, kad P. Patel „nuosekliai nesilaikė standartų, nustatytų Ministerijos kodekse – pagarbiai elgtis su valstybės tarnautojais“.

Pasak jo, pasitaikydavo „šūkavimo ar keikimosi atvejų“, nuliūdinusių žmones, nors patarėjas pripažino, kad ministrė galbūt nesiekė tokio poveikio.

„Jos (elgesio) būdas kartais prilygdavo elgesiui, kurį galima pavadinti patyčiomis, atsižvelgiant į tai, ką jautė kiti asmenys, – sakė A. Alanas. – Tokiu būdu savo elgesiu ji pažeidė Ministerijos kodeksą, net jei tai darė nesąmoningai.“

Pasak jo, P. Patel jautėsi, lyg jos elgesys „daugeliu atveju pateisinamas“, kad jai trūko kitų vyresniųjų valstybės tarnautojų paramos.

Tuo metu pati P. Patel sakė, kad „apgailestauja, jog praeityje savo elgesiu liūdino žmones“.

„Niekada nesiekiau nieko nuliūdinti“, – sakoma vidaus reikalų sekretorės pranešime.

„Man labai rūpi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus šios šalies žmonėms ir aš pripažįstu, kad esu tiesmuka ir kartais susierzindavau“, – priduriama jame.

„Esu labai dėkinga tūkstančiams valstybės tarnautojų, padedančių vykdyti vyriausybės programą, už jų sunkų darbą“, – sakoma P. Patel pareiškime.

Opozicijos politikai apkaltino premjerą dangstant patyčias. Ministras pirmininko atstovė spaudai Allegra Stratton (Alegra Straton) patikino, kad B. Johnsonas reagavo į kaltinimus dėl patyčių „nepaprastai rimtai“.

„Jis nekenčia patyčių, – sakė A. Stratton. – Jis nemano, kad Priti Patel yra ta, kuri tyčiojasi.“

B. Johnsonas paskyrė P. Patel vadovauti už imigraciją ir kovą su nusikalstamumu atsakingai ministerijai po savo pergalės rinkimuose 2019 metų gruodį. Kategoriškų pažiūrų tvarkos ir įstatymų puoselėtoja žadėjo sustabdyti migrantus, bandančius kirsti Lamanšo sąsiaurį mažomis valtimis iš Prancūzijos, nors jos pažado įgyvendinimas nebuvo labai sėkmingas.

B. Johnsono pirmtakė Theresa May (Tereza Mei) buvo atleidusi ją iš pagalbos užsienio šalims sekretorės pareigų už tai, kad per privačią kelionę Izraelyje be vyriausybės leidimo P. Patel rengė susitikimus su premjeru Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu) ir kitais aukšto rango pareigūnais.