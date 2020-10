Baltarusija oficialiai nukelia Astravo AE statybos pabaigos terminą

Be to, vieneriais metais iki 2022-ųjų prailgintas laikotarpis, per kurį šalyje veikiančiose jėgainėse turi būti sukurti 800 megavatų galios rezerviniai gamybos pajėgumai, kurie būtų pradėti naudoti sutrikus branduolinės jėgainės veiklai.

Pagal pradinius Astravo AE projekto planus, pirmasis iš dviejų reaktorių turėjo pradėti veikti 2018-ųjų lapkritį, o antrasis branduolinės jėgainės reaktorius – maždaug po metų.

Netoli Lietuvos valstybinės statoma pirmoji Baltarusijoje branduolinė jėgainė turės du rusiško VVER projekto reaktorius, kurių kiekvieno galia – 1 200 megavatų. Projektas finansuojamas Rusijos valstybine paskola, elektrinę stato korporacija „Rosatom“.

Minskas skelbė, jog branduolinis kuras į pirmąjį reaktorių baigtas krauti rugpjūčio 20-ąją, jį įjungus bus pasiektas minimalus kontroliuojamas lygis – 1 proc. galios, o elektrą jis pradės gaminti lapkričio mėnesį. Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka yra pareiškęs, kad tai turėtų įvykti lapkričio 7-ąją. Numatyta pirmojo reaktoriaus pramoninio naudojimo pradžia – 2021 metų pirmas ketvirtis.

Antrąjį reaktorių tikimasi įjungti praėjus maždaug vieneriems metams nuo pirmojo reaktoriaus veiklos pradžios.

Lietuva yra didžiausia Baltarusijoje statomos elektrinės kritikė, tuo tarpu Minskas atmeta Vilniaus priekaištus dėl saugumo reikalavimų nepaisymo.