Baltarusijoje gali būti statoma slapta raketų bazė

Išanalizavę už 60 kilometrų nuo Minsko esančios vietovės palydovines nuotraukas, transliuotojo žurnalistai, bendradarbiaudami su Estijos leidiniais „Delfi Estonia“ ir „Eesti Ekspress“, nurodė, kad praėjusių metų birželį buvo pradėtas statyti karinis objektas, kuris nėra minimas jokiuose oficialiuose dokumentuose.
Pranešime teigiama, kad bazė statoma Baltarusijos Minsko srities Slucko rajone, esančiame už maždaug 245 kilometrų nuo Lenkijos rytinės sienos, toje vietovėje, kurioje Šaltojo karo metais Sovietų Sąjunga laikė branduolinius ginklus.
Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas pranešė, kad jokie Baltarusijos pareigūnai ar vietos žiniasklaida nėra nė žodžiu užsiminę apie kokias nors statybas šioje teritorijoje, kurioje iki projekto pradžios iš esmės buvo tuščias žemės sklypas.
Naujienų portalo cituojamas saugumo analitikas Konradas Muzyka teigė, kad bazė „tikriausiai bus apginkluota branduoliniais ginklais“ arba prie jos bus prijungtas branduolinis komponentas.
K. Muzyka pridūrė, kad joje gali būti dislokuojamos ir Rusijoje gaminamos balistinės raketos „Orešnik“. Pirmą kartą šis palyginti naujas ginklas buvo panaudotas pernai kare prieš Ukrainą.
Tai, kad ši vieta primena būsimą raketų bazę, patvirtino ir Suomijos atsargos žvalgybos karininkas majoras Marko Eklundas, pridurdamas, kad tai būtų „strateginio lygio objektas“ ne tik Baltarusijai, bet ir didžiausiai jos sąjungininkei Rusijai.
Trečiadienį Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo paskelbtose palydovinėse nuotraukose matyti keli statomi statiniai, įskaitant angarus, sienas, šaudmenų sandėlius ir, analitikų teigimu, priešlėktuvinės gynybos sistemų pamatus.
