Baltieji rūmai: dėl stringančių derybų Donaldas Trumpas nusivylęs tiek Kyjivu, tiek Maskva

Baltųjų rūmų atstovė spaudai ketvirtadienį pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nusivylęs tiek Kyjivu, tiek Maskva dėl stringančių derybų, kuriomis siekiama užbaigti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
„Prezidentas yra labai nusivylęs abiem šio karo pusėmis“, – žurnalistams sakė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
Ji pridūrė: „Jis nenori daugiau kalbėti. Jis nori veiksmų. Jis nori, kad šis karas baigtųsi.“