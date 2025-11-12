Baltieji rūmai: demokratai skelbia melagingą informaciją apie Jeffrey Epsteino elektroninius laiškus

„Demokratai selektyviai nutekino elektroninius laiškus liberaliai žiniasklaidai, kad sukurtų melagingą pasakojimą ir apšmeižtų prezidentą Trumpą“, – nurodė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
JAV prezidentas neigia kaip nors dalyvavęs ar žinojęs apie savo buvusio draugo, kuris 2019 metais nusižudė federaliniame kalėjime laukdamas teismo, seksualinio išnaudojimo veiklą.
Tačiau Atstovų Rūmų priežiūros komiteto demokratai teigė, kad elektroniniai laiškai „kelia rimtų klausimų dėl Donaldo Trumpo ir jo žinių apie siaubingus Epsteino nusikaltimus“.
Įniršis dėl liūdnai pagarsėjusio finansininko vis dar veikia D. Trumpo administraciją, praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Teisingumo departamentas faktiškai uždarė bylą, paskelbdamas, kad daugiau informacijos šia tema nėra.
Atstovų Rūmų demokratai, norėdami pasinaudoti įsisenėjusia kontroversija, bando išsireikalauti balsavimą, kad būtų paviešinti visi J. Epsteino bylos dokumentai.
Naujai paviešinti laiškai buvo parašyti ilgametei J. Epsteino bendražygei Ghislaine Maxwell (Gislen Maksvel), kuri po jo mirties buvo nuteista už prekybą žmonėmis sekso tikslais, ir rašytojui Michaelui Wolffui (Maiklui Volfui).
Laiškuose taip pat teigiama, kad dabartinis prezidentas „valandų valandas praleido mano namuose“ su moterimi, kurią Priežiūros komiteto demokratai vadina viena iš J. Epsteino aukų.
Viename demokratų pasidalintame ir 2019 metų sausio 31-ąja datuotame elektroniniame laiške M. Wolffui J. Epsteinas, kaip pranešama, rašė: „Trumpas sakė, kad paprašė pasitraukti, niekada nebuvo narys (...) žinoma, jis žinojo apie merginas, nes prašė Ghislaine sustoti.“
Kitame 2011 metų balandžio laiške J. Epsteinas Gh. Maxwell pasakė: „Noriu, kad suprastumėte, jog tas šuo, kuris nelojo, yra Trumpas.“
Jis pridūrė, kad neįvardinta auka „praleido valandų valandas su juo mano namuose (...) jis nė karto nebuvo paminėtas.“
Gh. Maxwell atsakė: „Aš apie tai galvojau...“
Demokratai Atstovų Rūmų Priežiūros komitete gavo šiuos laiškus po to, kai anksčiau šiais metais pareikalavo pluošto J. Epsteino dokumentų.
D. Trumpui nebuvo pateikti jokie kaltinimai dėl nusikalstamos veikos, susijusios su J. Epsteinu ar Gh. Maxwell.
