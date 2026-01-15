„Nemanau, kad kariai Europoje daro įtaką prezidento sprendimų priėmimo procesui ir visiškai neturi jokios įtakos jo tikslui įsigyti Grenlandiją“, – per spaudos konferenciją sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit), paklausta apie Europos pajėgų dislokavimą.
Baltieji rūmai: Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos Donaldo Trumpo planams
2026-01-15 21:49
Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) planams iš Danijos perimti strateginės Arkties salos kontrolę, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.
Baltieji rūmai: Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos Donaldo Trumpo planams / AP nuotr.
