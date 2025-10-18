 Baltieji rūmai: JAV ima nusibosti Rusijos karas Ukrainoje

Baltieji rūmai: JAV ima nusibosti Rusijos karas Ukrainoje

2025-10-18 19:09
Jūras Barauskas (UKRINFORM)

Baltieji rūmai pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir toliau atkakliai siekia taikos, tačiau amerikiečių kantrybė dėl Rusijos karo prieš Ukrainą senka.

Baltieji rūmai: JAV ima nusibosti Rusijos karas Ukrainoje
Baltieji rūmai: JAV ima nusibosti Rusijos karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt šias remarkas išsakė televizijos kanalo „Fox News“ eteryje.

K. Leavitt priminė, kad spalio 17 d. D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, o prieš tai telefonu ilgai kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Jungtinių Valstijų prezidentas abiem šio karo šalims pasakė: „Tai tęsiasi per ilgai. Žuvo per daug nekaltų žmonių. Jungtinės Valstijos labai pavargo nuo šio karo ir jis joms ima nusibosti“, – kalbėjo K. Leavitt.

Ji taip pat pridūrė, kad Rusija ir Ukraina turi pripažinti realią padėtį vietoje ir sudaryti taikos susitarimą.

„Nes prezidento Trumpo kantrybė ir Amerikos žmonių kantrybė dėl šio karo baigia išsekti“, – pabrėžė Baltųjų rūmų atstovė spaudai.

Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį D. Trumpas kalbėjosi su V. Putinu, o paskiau paskelbė apie planus susitikti su juo Budapešte derybų.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rusija
JAV
Baltieji rūmai
Donaldas Trumpas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų