Baltieji rūmai: JAV ima nusibosti Rusijos karas Ukrainoje

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt šias remarkas išsakė televizijos kanalo „Fox News“ eteryje.
K. Leavitt priminė, kad spalio 17 d. D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, o prieš tai telefonu ilgai kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Jungtinių Valstijų prezidentas abiem šio karo šalims pasakė: „Tai tęsiasi per ilgai. Žuvo per daug nekaltų žmonių. Jungtinės Valstijos labai pavargo nuo šio karo ir jis joms ima nusibosti“, – kalbėjo K. Leavitt.
Ji taip pat pridūrė, kad Rusija ir Ukraina turi pripažinti realią padėtį vietoje ir sudaryti taikos susitarimą.
„Nes prezidento Trumpo kantrybė ir Amerikos žmonių kantrybė dėl šio karo baigia išsekti“, – pabrėžė Baltųjų rūmų atstovė spaudai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį D. Trumpas kalbėjosi su V. Putinu, o paskiau paskelbė apie planus susitikti su juo Budapešte derybų.