Baltieji rūmai: JAV sausumos pajėgų sekretorius traukiasi iš pareigų

Paklausta apie „The Wall Street Journal“ pranešimą dėl D. Driscollo atsistatydinimo, Baltųjų rūmų spaudos sekretoriaus pavaduotoja Anna Kelly to nepaneigė.
„Driscollas labai veiksmingai įgyvendino prezidento Trumpo darbotvarkę „Padaryti Ameriką vėl stiprią" kariuomenės departamente“, – sakė A. Kelly.
Ji paminėjo jo išskirtinį vadovavimą JAV karinių operacijų metu, „atkurtą dėmesį pasirengimui ir kovinei parengčiai, pagalbą Rusijos ir Ukrainos derybose bei kita“.
„Jungtinių Valstijų kariuomenė yra galingesnė nei bet kada anksčiau dėl jo darbo kartu su vyriausiuoju vadu ir karo sekretoriumi“, – pridūrė A. Kelly.
Jei D. Driscollo atsistatydinimas bus priimtas, tai reikštų dar vieną aukšto rango karinio vadovo pasitraukimą iš prezidento Donaldo Trumpo administracijos.
Buvęs viceprezidento J. D. Vance'o bendramokslis teisės mokykloje D. Driscollas, kaip pranešama, naudojosi jų draugyste administracijoje, tačiau nesutarė su P. Hegsethu.
Aukščiausio rango demokratas Senato Ginkluotųjų pajėgų komitete Jackas Reedas atsakomybę už šį pasitraukimą priskyrė gynybos sekretoriui.
„Aš nesidžiaugiu sekretoriaus Driscollo atsistatydinimu (...) Prezidentui Trumpui jau seniai laikas pripažinti ilgalaikę žalą, kurią Pete'as Hegsethas daro Gynybos departamentui“, – sakė jis.
Kariuomenės veteranas D. Driscollas, tarnavęs Irake, 2020 m. nesėkmingai kandidatavo į Kongresą, o vėliau konsultavo D. Trumpą per jo perrinkimo kampaniją 2024 metais.
Karui su Iranu tęsiantis septintą mėnesį, dėl jo atsistatydinimo kariuomenė gali likti be nuolatinės civilinės ar karinės vadovybės.
P. Hegsethas balandžio mėnesį atleido armijos štabo viršininką generolą Randy George'ą ir dar nepaskyrė nuolatinio įpėdinio.
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