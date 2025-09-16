Baltieji rūmai po Kirko nužudymo žada kovoti su tariamu kairiojo sparno teroristų judėjimu

S. Milleris, kuris eina Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotojo pareigas, tokius komentarus išsakė Ch. Kirko tinklalaidėje, kurią pirmadienį vedė viceprezidentas J. D. Vance‘as.
„Nukreipsime visą pyktį, kurį juntame dėl šios organizuotos kampanijos, lėmusios šį nužudymą, į šių teroristų tinklų išnaikinimą ir išardymą“, – sakė S. Milleris.
S. Milleris ir J. D. Vance‘as tvirtino, kad egzistuoja stiprėjantis kairiojo sparno ekstremistų judėjimas, į kurį, pasak jų, administracija dabar taikysis.
„Panaudosime visus Teisingumo departamento, Vidaus saugumo departamento ir visos šios vyriausybės išteklius, kad nustatytume, sutrikdytume, išardytume ir sunaikintume šiuos tinklus ir padarytume Ameriką vėl saugią Amerikos žmonėms“, – kalbėjo S. Milleris.
Šios pastabos, kurios nuskambėjo dar nežinant visų Ch. Kirko nužudymo detalių, sukėlė nerimą kai kuriems D. Trumpo kritikams, kad tokia kampanija gali būti panaudota siekiant nutildyti kitaminčius.
Nors Ch. Kirkas garsiai reiškė savo konservatyvias pažiūras, Jungtinėse Valstijose, kur smarkiai stiprėja susiskaldymas, o žmonės gali nesunkiai gauti šaunamųjų ginklų, pastaraisiais metais fiksuojami smurto prieš abiejų politinių partijų narius atvejai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusiais metais rinkiminės kampanijos metu išvengė dviejų bandymų pasikėsinti į jo gyvybę, o birželio mėnesį kaukėtas užpuolikas nušovė vieną Minesotos įstatymų leidėją demokratę ir jos vyrą. Be to, dviem mėnesiais anksčiau vienas vyras užpuolė žinomo demokrato, Pensilvanijos gubernatoriaus Josho Shapiro namus.
Ch. Kirkas, kuris buvo artimas D. Trumpo sąjungininkas, buvo pašautas trečiadienį, kai lankėsi vieno Jutos universiteto miestelyje. Jis įkūrė įtakingą konservatyvią jaunimo politinę grupę „Turning Point USA“.
Pirmadienį kalbėdamas tinklalaidėje, J. D. Vance‘as negailėjo pagyrų žmogui, kurį jis vadino „protingiausiu politiniu veikėju, kurį man kada nors yra tekę sutikti“.
„Jis buvo labai svarbus išrenkant Donaldą Trumpą prezidentu, išrenkant mane viceprezidentu“, – tvirtino jis.
Pranešama, kad D. Trumpas sekmadienį viename stadione Arizonoje dalyvaus renginyje, skirtame Ch. Kirko atminimui.
DNR įrodymai
Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis anksčiau pirmadienį pareiškė, kad nužudymo vietoje rasti DNR pėdsakai sutapo su įtariamojo Tylerio Robinsono, kuris antradienį buvo sulaikytas po 33 valandas trukusios paieškos, DNR.
22 m. vyras antradienį turėtų būti oficialiai apkaltintas dėl žmogžudystės. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis panaudojo šautuvą ir nušovė Ch. Kirką nuo stogo viena kulka į kaklą.
K. Patelis taip pat kalbėjo apie raštelį, kurį, kaip manoma, T. Robinsonas parašė prieš nusikaltimą ir vėliau sunaikino. Šiame raštelyje „iš esmės sakoma (…) „Aš turiu progą pašalinti Charlie Kirką, ir aš ja pasinaudosiu“, – kanalui „Fox News“ sakė K. Patelis.
Dviejų vaikų tėvas Ch. Kirkas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“ platformose, kad stiprintų paramą konservatyvioms idėjoms, įskaitant griežtą kritiką translyčių asmenų teisių judėjimui. Šis nevienareikšmiškai vertinamas aktyvistas dažnai dalinosi kruopščiai sumontuotais vaizdo įrašais iš debatų, surengtų per daugybę koledžuose vykusių renginių.
Jutos gubernatorius Spenceris Coxas sekmadienį teigė, kad T. Robinsonas buvo užmezgęs romantinius santykius su translyte kambarioke ir laikėsi „leftistinės ideologijos“.
K. Patelis susilaukė griežtos kritikos dėl savo veiksmų iš karto po šaudynių – jis, be kita ko, greitai paskelbė, kad buvo sulaikytas įtariamasis, tačiau vėliau patvirtino, jog jis buvo paleistas. Pirmadienį K. Patelis ėmėsi ginti savo veiksmus.
„Ar galėjau šiek tiek geriau tai suformuluoti situacijos įkarštyje? Žinoma. Bet ar gailiuosi tai paviešinęs? Tikrai ne“, – teigė jis.
K. Patelis antradienį Kongrese turėtų atsakyti į įstatymų leidėjų klausimus.
