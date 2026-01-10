 Baltieji rūmai: Prancūzija pakeitė G-7 susitikimo datą, kad ji atitiktų Donaldo Trumpo tvarkaraštį

2026-01-10 00:44
BNS inf.

Prancūzija pakeitė artėjančio Didžiojo septyneto (G-7) aukščiausiojo lygio susitikimo datas, kad jos atitiktų JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) tvarkaraštį, naujienų agentūrai AFP penktadienį pranešė JAV aukšto rango pareigūnas.

Baltieji rūmai: Prancūzija pakeitė G-7 susitikimo datą, kad ji atitiktų Donaldo Trumpo tvarkaraštį / AFP nuotr.

„Mūsų partneriai manė, kad prezidento Trumpo dalyvavimas G-7 aukščiausiojo lygio susitikime yra būtinas“, – sakė pareigūnas, turėjęs omenyje leidinio „Politico“ pranešimą, kad aukščiausiojo lygio susitikimas, kuris iš pradžių buvo numatytas birželio 14–16 dienomis, buvo perkeltas į birželio 15–17-ąją.

D. Trumpas birželio 14-ąją, per savo 80-ąjį gimtadienį, Baltuosiuose rūmuose rengia mišrių kovos menų (MMA) kovą.

Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) biuras pareiškė, kad datos buvo pakeistos po „konsultacijų su visais mūsų G-7 partneriais“.

Didysis septynetas vienija Didžiąją Britaniją, Kanadą, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Japoniją ir Jungtines Valstijas.

Šalys rotacijos tvarka pirmininkauja grupei, kasmet rengdamos aukščiausiojo lygio susitikimus ir ministrų susitikimus.

