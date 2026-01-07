Baltieji rūmai: Trumpas svarsto Grenlandijos įsigijimą iš Danijos

„Tai yra tai, ką šiuo metu aktyviai aptaria prezidentas ir jo nacionalinio saugumo komanda“, – nurodė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit), paklausta apie galimą JAV pasiūlymą pirkti šią Danijos teritoriją.
„Šiuo metu jo komanda kalba apie tai, kaip galėtų atrodyti galimas įsigijimas“, – pridūrė ji.
K. Leavitt trečiadienį pakartojo jau anksčiau D. Trumpo išsakytus teiginius, kad Grenlandijos įsigijimas būtų naudingas JAV nacionaliniam saugumui.
„Jis mano, kad atgrasyti Rusijos ir Kinijos agresiją Arkties regione yra Jungtinių Valstijų interesas. Štai kodėl jo komanda šiuo metu kalba apie tai, kaip atrodytų galimas įsigijimas“, – pareiškė K. Leavitt.
Žurnalistų paklausta, kodėl D. Trumpas neatmeta galimybės panaudoti karinę jėgą prieš NATO narę, K. Leatvitt atsakė: „Tai nėra tai, ką daro šis prezidentas. Prezidentui Trumpui ant stalo visada pateikiamos visos galimybės.“
„Tačiau pasakysiu tik tiek, kad prezidento pirmasis pasirinkimas visada buvo diplomatija“, – teigė K. Leavitt.
Anksčiau trečiadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) nurodė, kad kitą savaitę planuoja susitikti su Danija ir aptarti kilusią įtampą dėl Grenlandijos.
„Kitą savaitę su jais susitiksiu“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
