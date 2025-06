Baltuosiuose rūmuose – Vokietijos kanclerio vizitas: įteikė dovaną Trumpui

Susitikimo pradžioje D. Trumpas pasveikino F. Merzą su pergale rinkimuose ir žurnalistams pareiškė, kad Vokietijos kancleris yra gerbiamas žmogus. JAV palaiko gerus santykius su Vokietija, pabrėžė prezidentas. F. Merzas taip pat akcentavo abiejų šalių draugystę. Kaip dovaną jis įteikė D. Trumpui jo senelio vokiečio gimimo liudijimo faksimilę.

Per pokalbį Ovaliniame kabinete D. Trumpas, be to, gyrė Vokietijos išlaidas gynybai. Praeityje prezidentas ne kartą kritikavo jas kaip per mažas. F. Merzas pažymėjo, kad JAV turi stiprias pozicijas užbaigti karą Ukrainoje. D. Trumpas sakė, kad „kraujo liejimas“ Ukrainoje turi liautis. Jis dar kartą pakartojo, kad, jei jis būtų buvęs valdžioje, karas nebūtų kilęs.

D. Trumpas teigė svarstąs apie sankcijas Rusijai. Jis esą yra numatęs atitinkamą laiką. Tada D. Trumpas paminėjo pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Jis teigė su juo aptaręs analogiją: kartais matai du besimušančius vaikus, ir kartais prieš juos išskiriant geriau leistis jiems muštis. Ir galbūt mūšiai Ukrainoje dar kurį laiką turi tęstis, kol atsiras galimybė įsikišti, kalbėjo D. Trumpas.

Dar prieš pokalbį F. Merzas pabrėžė susitikimo su D. Trumpu svarbą, tačiau kartu įspėjo dėl pernelyg didelių lūkesčių. Pagrindinės pokalbio temos, anot kanclerio, bus pastangos užbaigti karą Ukrainoje, prekybos politika ir bendradarbiavimas NATO. Tačiau nė viena šių temų jis esą nesitikįs proveržio.

