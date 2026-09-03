Benjaminas Netanyahu: Irano islamo respublikos nuvertimas yra ranka pasiekiamas

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) ketvirtadienį išreiškė įsitikinimą, kad Irano islamo respublika netrukus gali žlugti, ir pareiškė, kad JAV atnaujinus puolimą ji yra silpnesnė nei bet kada anksčiau.
„Šis režimas šiuo metu svyruoja. Jis yra silpnesnis nei bet kada anksčiau. Jis kovoja dėl savo išlikimo“, – renginyje su Izraelio kariuomenės vadais kalbėjo B. Netanyahu.
„Esu įsitikinęs, kad galime kartą ir visiems laikams pašalinti šią grėsmę – tai yra nuversti šį režimą. Tai yra pagrindinis uždavinys, kuris mūsų dar laukia, tačiau jis jau arti. Tai nėra neįmanoma. Tai ranka pasiekiama“, – teigė jis.
Dešimtmečius Irano dvasininkų valdomą valstybę egzistencine grėsme vadinantis B. Netanyahu vasario pabaigoje kartu su JAV surengė puolimą prieš Iraną, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) balandį netikėtai paskelbė ugnies nutraukimą.
Šią savaitę JAV padidino ekonominį spaudimą ir atnaujino smūgius, todėl Iranas atsakė ugnimi JAV sąjungininkams Persijos įlankoje, Jordanijoje ir Irako autonominiame Kurdistano regione, tačiau ne Izraeliui.
„Jei jie mūsų nepuola, tai nėra atsitiktinumas. Jie puola visus, bet ne mus, – sakė B. Netanyahu. – Jie žino mūsų galią – mūsų ginklų stiprybę – ir mūsų ryžtą.“
Šiuos komentarus B. Netanyahu išsakė prieš spalio 27 dienos visuotinius rinkimus. Kai kurios apklausos rodo, kad jis atsilieka, o opozicijos lyderiai kaltina jį patyrus nesėkmę Irano klausimu
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