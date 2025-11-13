Besilaukiančios ir neseniai pagimdžiusios europarlamentarės galės balsuoti su kolegų pagalba

Iki ketvirtadienio EP taisyklės leido balsuoti tik dalyvaujant gyvai. Kritikai ne kartą pabrėžė, kad tai diskriminuoja moteris, kurios dėl gimdymo ar buvimo su naujagimiu negali dalyvauti svarbiuose posėdžiuose.
Ketvirtadienį europarlamentarai pritarė taisyklių pakeitimui, leidžiančiam besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms kolegėms balsuoti deleguojant kitą teisės aktų leidėją.
„Nė viena moteris neturėtų rinktis tarp tarnystės rinkėjams ir vaikų“, – pareiškė EP pirmininkė Roberta Metsola (Roberta Mecola).
Ji taip pat pasveikino šį, jos teigimu, istorinį pokytį.
Tačiau prieš įsigaliojant taisyklėms jas turi patvirtinti ES valstybės narės. Pagal pakeitimus kiti europarlamentarai galės balsuoti už savo koleges likus trims mėnesiams iki nustatyto gimdymo termino ir pusę metų po jo.
Tačiau europarlamentarai tokių išimčių nesuteikė vyrams, kaip norėjo kai kurie kairieji.
„Tai, kad dabar tai darome motinoms, yra geras žingsnis, tačiau manau, kad tai turėjo būti daroma visiems tėvams“, – pareiškė žaliųjų europarlamentaras Danielis Freundas (Danielis Froindas).
Jis pridūrė, kad savo karjeroje du kartus jam teko rinktis tarp dalyvavimo EP posėdyje ir vaiko gimimo.
„2025 metais parlamento nariai neturėtų priiminėti tokio sprendimo“, – pridūrė D. Freundas.
