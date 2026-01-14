Billas ir Hillary Clintonai atsisakė liudyti Kongreso tyrime dėl Epsteino nusikaltimų

Bendrame laiške Atstovų rūmų priežiūros komiteto pirmininkui respublikonui Jamesui R. Comeriui buvęs JAV prezidentas ir buvusi valstybės sekretorė jiems išduotus šaukimus liudyti vadino „teisiškai negaliojančiais“ ir pažadėjo jiems priešintis, „nepaisant to, kokios pasekmės lauktų“.
Sutuoktiniai apkaltino J. R. Comerį vykdant politizuotą tyrimą, kuris „buvo tiesiog sukurtas tam, kad mes atsidurtume už grotų“.
„Esame įsitikinę, kad kiekvienas racionalus žmogus Kongrese ar už jo ribų, remdamasis viskuo, ką mes paskelbiame, supras, kad jūs mėginate nubausti tuos, kuriuos laikote savo priešais, ir apsaugoti tuos, kuriuos laikote savo draugais“, – rašė B. ir H. Clinton.
Niujorko finansininkas J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui. Jis buvo kaltinamas seksualiniu nepilnamečių mergaičių išnaudojimu Niujorko ir Floridos valstijose ir kitur. Vyras mirė kalėjime 2019 m., būdamas 66-erių, dar iki paskelbiant nuosprendžius kitose jam iškeltose bylose.
J. Epsteino glaudūs ryšiai su daugybe politinio ir verslo elito atstovų sukėlė spekuliacijų dėl skandalo masto ir žinomų asmenybių dalyvavimo nusikalstamoje veikoje.
Praėjusiais metais, nepaisant atkaklaus JAV prezidento Donaldo Trumpo priešinimosi, Kongresas privertė Teisingumo departamentą pradėti skelbti dokumentus ir nuotraukas iš ilgamečių J. Epsteinui iškeltų bylų tyrimų.
D. Trumpas ir B. Clintonas yra dvi iš daugelio plačiai žinomų figūrų, praėjusio amžiaus pabaigoje ir šio pradžioje palaikiusių ryšius su J. Epsteinu. Visgi neturima jokių įrodymų, kurie juos tiesiogiai susietų su J. Epsteino nusikalstama veika.
Po kelis mėnesius trukusios viešo pasipiktinimo bangos ir dešiniojo sparno rinkėjų reikalavimų pateikti atsakymus, D. Trumpas bandė nukreipti ugnį į B. Clintoną, teigdamas, kad buvęs prezidentas lankėsi J. Epsteinui priklausančioje privačioje saloje.
B. Clintono atstovas Angelas Urena kritikavo dėmesio sutelkimą į vienus žinomiausių demokratų partijos narių, gruodį platformoje „X“ išskirdamas „dviejų tipų žmones“.
„Pirmieji nieko nežinojo ir nutraukė ryšius su Epsteinu prieš jo nusikaltimams iškylant į dienos šviesą. Antroji grupė ir toliau palaikė ryšius su juo. Mes esame pirmojoje“, – rašė A. Urena.
J. R. Comeris pagrasino B. ir H. Clintonams, kad neatvykdami į apklausą jie bus apkaltinti Kongreso paniekinimu.
B. ir H. Clintonai tikina jau pateikę garbės žodžiu grįstus pareiškimus ir neturintys tyrimui aktualios informacijos. Jų advokatai teigia, kad sutuoktiniams išduoti šaukimai liudyti neturi teisėto pagrindo ir pažeidžia konstitucinius Kongreso tyrimų apribojimus.
(be temos)