Trumpas: gali reputacijai būti pakenkta žmonių, nekaltai bendravusių su Epsteinu

Tai pirmas Baltųjų rūmų šeimininko komentaras nuo penktadienio, kai Teisingumo departamentas pradėjo skelbti ilgai lauktus J. Epsteino tyrimo dokumentus. Daugelis paviešintų puslapių buvo užtušuoti, o nuotraukos – cenzūruotos.
Prezidentas taip pat atmetė pasipiktinimą, kilusį dėl J. Epsteino, teigdamas, kad tai yra bandymas nukreipti dėmesį nuo jo partijos pasiekimų.
„Visas šis reikalas su Epsteinu yra bandymas nukreipti dėmesį nuo didžiulės Respublikonų partijos sėkmės“, – sakė jis žurnalistams savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“.
Paskelbtoje medžiagoje yra buvusio prezidento Billo Clintono ir kitų garsių J. Epsteino aplinkos žmonių, įskaitant Micką Jaggerį ir Michaelą Jacksoną, nuotraukų.
Daugelyje dokumentų daug teksto yra užmaskuota juodai, be to, D. Trumpo administracijos pareigūnai griežtai kontroliuoja jų skelbimą. Tai pakurstė skeptiškas nuotaikas dėl to, ar šis paviešinimas nutildys sąmokslo teorijas apie aukštų pareigūnų bandymus nuslėpti tiesą.
„Man patinka Billas Clintonas. Visada gerai sutariau su Billu Clintonu. Nenoriu matyti, kad atsiranda jo nuotraukos“, – sakė JAV prezidentas.
„Yra ir mano nuotraukų, – pažymėjo D. Trumpas. – Visi draugavo su šiuo vaikinu (Epsteinu).“
D. Trumpas tvirtino, kad jam nepatinka B. Clintono ir kitų asmenų nuotraukų paviešinimas ir kad tai „siaubingas dalykas“.
„Billas Clintonas – didelis berniukas, jis gali su tuo susitvarkyti“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas.
„Bet jūs tikriausiai turite nuotraukų, kuriose matote kitus žmones, prieš daugelį metų nekaltai susitikusius su Jeffrey Epsteinu, ir jie yra labai gerbiami bankininkai, teisininkai ir kiti“, – pridūrė jis.
Pasak jo, „daugelis žmonių labai pyksta, jog paviešinamos kitų žmonių, kurie iš tikrųjų neturi nieko bendra su J. Epsteinu, nuotraukos“.
„Bet jie yra nuotraukoje su juo, nes jis buvo vakarėlyje, o jūs sugadinate kieno nors reputaciją“, – pareiškė JAV prezidentas.
D. Trumpas ilgai kovojo už tai, kad nebūtų paviešintos Teisingumo departamento turimos J. Epsteino bylos. 2019-aisiais finansininkas buvo sulaikytas Niujorke dėl kaltinimų seksualine prekyba nepilnamečiais. Jis mirė kalėjime, o jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Galiausiai D. Trumpas pasidavė Kongreso – taip pat ir jo paties Respublikonų partijos įstatymų leidėjų – spaudimui ir praėjusį mėnesį pasirašė įstatymą, pagal kurį ši medžiaga turėjo būti paskelbta iki gruodžio 19 dienos.
Naujausi komentarai