Bitkoino kaina pirmą kartą viršijo 125 tūkst. dolerių ribą

Populiariausia pasaulyje kriptovaliuta pasiekė 125 689 JAV dolerių vertę, sumušdama ankstesnį rugpjūčio rekordą, kuris buvo apie 124,5 tūks. JAV dolerių.
Bitkoino kainos augimas įgavo pagreitį investuotojams atsargiai žiūrint į JAV federalinės valdžios institucijų uždarymą.
Prie šios kriptovaliutos augimo taip pat prisidėjo JAV akcijų pelnas, nes investuotojai ieškojo, kur saugiai nukreipti savo lėšas, kol JAV įstatymų leidėjai derėjosi dėl federalinės valdžios finansavimo, praneša „Bloomberg News“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šeima taip pat yra dideli kriptovaliutų propaguotojai ir dalyvauja įvairiuose kriptovaliutų projektuose, itin išauginusiuose šalies vadovo asmeninį turtą.
D. Trumpo palankumas skaitmeniniam kapitalui pakeitė ilgametį JAV valdžios skepticizmą kriptovaliutų atžvilgiu, kurio neslėpė jo pirmtakas prezidento poste Joe Bidenas, o JAV Atstovų Rūmai liepos mėnesį priėmė tris svarbius kriptovaliutų įstatymus.
Dėl šių reguliavimo pokyčių bitkoino vertė smarkiai išaugo.
„Kadangi turto, įskaitant akcijas, auksą ir netgi kolekcionuojamus dalykus, pvz., „Pokemon“ korteles, vertė daugeliu atvejų pasiekė visų laikų rekordus, nenuostabu, kad bitkoinas gauna naudos iš dolerio nuvertėjimo naratyvo“, – kriptovaliutų brokerių „FalconX“ rinkų vadovo pavaduotoją Joshua Limą cituoja „Bloomberg News“.
