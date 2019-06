Brazilijos prezidentas teismo nurodymu atsiprašė už savo seksistinį pareiškimą

Oficialiame pareiškime jis atsiėmė 2003-aisiais pasakytus savo žodžius. Tada J. Bolsonaras kairių pažiūrų deputatei Marijai do Rosario iš Darbininkų partijos mestelėjo: „Aš jūsų neprievartaučiau, jūs to nenusipelnėte“.

2014 metais žurnalo "Zero Hora" apie tai paklaustas, J. Bolsonaras patvirtino savo žodžius. M. do Rosario esą yra „šlykšti“ ir „ne jo stiliaus“. Jei jis būtų prievartautojas, jis „nieko jai nedarytų, nes ji to nenusipelnė“.

Dabar J. Bolsonaras viešame atsiprašyme mėgino paaiškinti 2003-aisias išsakytus savo žodžius. „Per karštas ideologines diskusijas“ ir „kai mane minėta parlamentarė įžeidė ir neteisingai apkaltino, kad aš esu prievartautojas, aš atsakiau, jog ji nenusipelno būti išprievartauta“, - rašė J. Bolsonaras.

Prezidentas pridūrė, kad Brazilijos moterys yra jo prezidentavimo „vienas prioritetų“, jis tai esą įrodo konkrečiomis priemonėmis ir darys tai ir toliau.

J. Bolsonaras savo atsiprašymo pareiškimą paskelbė paskutinę termino, kurį teismas jam davė gegužės 23-iąją, dieną. Prieš tai buvo atmestos visos jo apeliacijos.

Teismas taip pat nurodė sumokėti parlamentarei 10 000 realų (2 300 eurų) kompensaciją. Be to, prezidentui skirta nežinomo dydžio bauda.