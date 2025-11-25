Brazilijos teismas: Jairo Bolsonaro nuosprendis nebeskundžiamas, eksprezidentas turės atlikti bausmę

70 metų J. Bolsonaro rugsėjį buvo nuteistas už nepavykusį bandymą įvykdyti perversmą dėl plano, kuriuo buvo siekiama neleisti kairiųjų pažiūrų Luizui Inacio Lulai da Silvai (Luisui Inaciju Lulai da Silvai) užimti pareigas po 2022 metų rinkimų, ir kuris apėmė ir pasikėsinimo nužudyti sąmokslą.
Teismas paskelbė savo nuosprendį galutiniu, atmetęs ankstesnį skundą dėl bausmės.
Buvęs kariuomenės kapitonas, kuris prezidento poste dirbo 2019–2022 metais ir smarkiai pakeitė šalies politiką, dabar turės atlikti ilgą laisvės atėmimo bausmę.
J. Bolsonaro buvo laikomas namų arešte iki šeštadienio, bet buvo sulaikytas už tai, kad lituokliu sugadino savo apykoję.
Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre de Moraesas (Alešandri di Moraesas) teigė, kad per J. Bolsonaro sūnaus surengtą budėjimą prie jo namų buvo „labai rimtų požymių dėl galimo bandymo pabėgti“.
Teisėjas atkreipė dėmesį į tai, kad netoliese įsikūrusi JAV ambasada, ir į artimus J. Bolsonaro santykius su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), leisdamas manyti, kad jis galėjo bandyti pabėgti ir pasiprašyti politinio prieglobsčio.
Sekmadienį Brazilijoje vykusiame posėdyje J. Bolsonaro teigė, kad „nuo penktadienio iki šeštadienio patyrė tam tikrą paranoją dėl vaistų“, nurodoma naujienų agentūros AFP gautame Aukščiausiojo Teismo dokumente.
Jis taip pat tvirtino, „kad neketino bėgti ir kad apykojės dirželis nebuvo nutrūkęs“.
Šeštadienį teismo paviešintame vaizdo įraše J. Bolsonaro pateikė kitokią įvykių versiją: jis teigė, kad panaudojo lituoklį „iš smalsumo“.
Netrukus prieš tai jo advokatai kreipėsi į teismą, prašydami leisti eksprezidentui atlikti bausmę namuose dėl prastos sveikatos.
Aukščiausiasis Teismas antradienį taip pat pranešė, kad buvęs Brazilijos prezidentas liks specialioje patalpoje policijos būstinėje sostinėje, kur yra laikomas jau kelias dienas.
