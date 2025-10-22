Britų eskadrinis minininkas Lamanšo sąsiauryje sekė Rusijos karo laivą

Rusų eskadriniam minininkui „Viceadmirolas Kulakovas“ sekti buvo pasiųstas Portsmute dislokuotas „HMS Duncan“, kuriam vadovavo NATO, o tokia operacija buvo vykdoma pirmą kartą istorijoje.
Karinio jūrų laivyno atstovas spaudai sakė, kad tai „pirmas toks atvejis istorijoje“. „Tai pirmas kartas, kai Karališkojo jūrų laivyno kariniam laivynui buvo pavesta vykdyti tokią operaciją, kuriai tiesiogiai vadovavo aljansas ir kuri buvo platesnių saugumo pastangų Šiaurės Europoje dalis“, – pridūrė jis.
„45-ojo tipo eskadrinis minininkas, naudodamasis savo pažangiais jutikliais ir sistemomis, „Kulakovą“ pasivijo Šiaurės jūroje ir sekė jį, kol šis Lamanšu plaukė į vakarus, link Ušanto salos netoli Prancūzijos krantų.
Prie operacijos prisijungė ir 815-osios Karinio jūrų laivyno oro eskadrilės sraigtasparnis „Wildcat“, užtikrindamas paramą iš oro ir padėdamas sekti rusų laivą.
Šioje suderintoje operacijoje dalyvavo trys šalys, įskaitant Nyderlandų karinių oro pajėgų orlaivį „NH90“ ir Prancūzijos karinį jūrų laivyną“, – pasakojo britų laivyno atstovas spaudai.
Tuo tarpu už ginkluotąsias pajėgas atsakingo ministro Alas Carnsas paaiškino, kad „Karališkasis karinis jūrų laivynas yra pasirengęs reaguoti į bet kokius Rusijos karinių jūrų pajėgų veiksmus.
Jis nuolat vykdo stebėjimo operacijas, kad apsaugotų Didžiąją Britaniją ir mūsų teritorinius vandenis.
Karališkasis karinis jūrų laivynas buvo dar kartą dislokuotas vadovaujant sąjungininkų jūrų pajėgų vadavietei, o tai rodo mūsų nepalaužiamą solidarumą su NATO priešinantis Rusijos veiksmams.“
Savo ruožtu, eskadrinio minininko „HMS Duncan“ vadas komandoras Danas Lee teigė, kad „ši operacija pabrėžia Karališkojo jūrų laivyno ryžtą saugoti JK vandenis ir sklandžiai bendradarbiauti su mūsų sąjungininkais NATO, siekiant užtikrinti mūsų bendrų jūrinių erdvių saugumą.
Glaudus Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Nyderlandų pajėgų veiksmų koordinavimas liudija apie mūsų aljanso tvirtumą ir gebėjimą bendrai reaguoti į bet kokius veiksmus mūsų regione.
„Viceadmirolo Kulakovo“ sekimas ir lydėjimas per Jungtinės Karalystės vandenis buvo akivaizdus NATO sąveikos pavyzdys.
Visų dalyvavusiųjų profesionalumas ir komandinis darbas lėmė, kad operacija buvo atlikta saugiai ir efektyviai, o tai rodo mūsų bendrą pasiryžimą laikytis tarptautinių jūreivystės normų.“
„HMS Duncan“ yra vienas iš dviejų Karališkojo karinio jūrų laivyno karo laivų, priskirtų prie NATO 1-osios nuolatinės jūrų grupės, kuri patruliuoja Šiaurės Europos vandenyse.
