Britų premjeras: norime greitai išspręsti sienos uždarymo problemą

Premjeras Borisas Johnsonas pirmadienį sakė kalbėjęs su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. „Mes norime kiek įmanoma greitai išspręsti problemą“, - pabrėžė jis. Esą būtina užtikrinti, kad vilkikai galėtų laisvai važiuoti abiem kryptimis.

B. Johnsonas mėgino nuraminti gyventojus. „Dauguma maisto produktų, medikamentų ir kitų prekių pasiekia mus kaip visuomet“, - sakė jis. Per sekmadienio vakarą uždarytą Doverio uostą esą keliauja tik 20 proc. prekių ir tai yra vilkikų gabenamos prekės. Be to, vilkikų spūstys jau smarkiai sumažėjo, pabrėžė premjeras.

Dėl spartaus naujos koronaviruso atmainos plitimo Prancūzija sekmadienio vakarą uždarė sienas su Didžiąja Britanija. Dėl to nutrūko ir keltų judėjimas tarp Doverio ir Prancūzijos Kalė uosto bei judėjimas Eurotuneliu.

Vyriausybė jau seniai ruošėsi tokiai situacijai, sakė B. Johsnonas. Padėtis dėl naujos viruso atmaino esą suprantama. Tačiau rizika, kurią kelia vienas važiuojantis vilkiko vairuotojas, anot premjero, yra palyginti maža.

Kartu B. Johnsonas spaudos konferencijoje informavo, kad pirmoji vakcinos nuo koronaviruso dozė jau suleista per 500 000 britų.