Briuselis uždraus nuomojamus elektrinius paspirtukus

Tokiu būdu Briuselis prisijungs prie kelių kitų miestų, kurie imasi griežtų priemonių prieš per programėlę nuomojamus dviračius. Panašių priemonių pastaraisiais metais ėmėsi Paryžius, Madridas ir Praha.
„Per daug avarijų, per daug trikdžių, per daug piktnaudžiavimo: Briuselis užverčia nuomojamų paspirtukų puslapį“, – ketvirtadienį socialiniuose tinkluose rašė Briuselio regiono vyriausybės vadovas Borisas Dilliesas.
Jo administracija teigė, kad dabar paslaugų teikėjams „Bolt“ ir „Dott“ išduotos licencijos baigs galioti šių metų pabaigoje ir nebus pratęstos.
Žmonės vis dar galės nuomotis elektrinius dviračius, kad galėtų judėti po miestą, kuriame įsikūrusios daugelis svarbiausių Europos institucijų.
Draudimą kritikavo „Bolt“ ir „Dott“, taip pat profesinė sąjunga ACV-CSC, kuri pasmerkė „žiaurų“ sprendimą, dėl kurio pavojuje atsidūrė dešimtys daugiausia žemos kvalifikacijos darbo vietų.
Briuselio regiono vyriausybė teigė, kad draudimas įvedamas dėl „nerimą keliančio“ eismo įvykių, susijusių su šiomis transporto priemonėmis, skaičiaus augimo. Pernai dėl eismo įvykių buvo sužeisti 666 žmonės, o tai yra 26 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
Be to, elektriniai paspirtukai dažnai būna netinkamai pastatyti, blokuoja kelius, taip pat yra naudojami nusikalstamoms veikoms, pridūrė vyriausybė.
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