Budapešte – masiniai priešingų politinių stovyklų mitingai

Mitingai išryškino nacionalistų premjero Viktoro Orbano ir jo pagrindinio politinio varžovo Peterio Magyaro priešpriešą, ilgamečiam Vengrijos vadovui žadančią didžiausią konkurenciją per 15 jo valdymo metų.
Rinkimai turi įvykti balandį, tačiau tiksli data dar nenustatyta.
V. Orbano šalininkai ketvirtadienio rytą susirinko ant tilto per Dunojaus upę ir pradėjo žygiuoti link Vengrijos neogotikinio parlamento. Mitingas, kurį organizatoriai pavadino „taikos eitynėmis“, vyko per Vengrijos nacionalinę, spalio 23-iąją minimą šventę – 1956-ųjų nepavykusio antisovietinio sukilimo, kurį numalšino Raudonoji armija, atminimo dieną.
Dalyviai skandavo šūkius, kuriais palaikė V. Orbaną ir jo teiginius, kad užsienio jėgos grasina priversti Vengriją tiesiogiai įsitraukti į Rusijos karą Ukrainoje. Eitynių priekyje ant vieno didelio plakato buvo užrašyta: „Mes nenorime mirti dėl Ukrainos.“
Kreipdamasis į susirinkusiuosius ir sakydamas kalbą, kupiną priešiškumo tiek Ukrainai, tiek Europos Sąjungai (ES), kurias nuolat kritikuoja, V. Orbanas apkaltino Kyjivo rėmėjus iš Europos, kad jie įtraukė ES į karą ir yra pasirengę „siųsti kitus į pražūtį“.
V. Orbanas, kvestionuojantis paramą Ukrainai ir palaikantis šiltus santykius su Kremliumi, griežtai pasisako prieš Ukrainos siekį įstoti į ES ir teigia esąs už neatidėliotinas paliaubas kare, nors nekalba apie tai, ką tai galėtų reikšti Ukrainos teritoriniam vientisumui ar Europos saugumui.
Per maždaug 40 minučių trukusią kalbą V. Orbanas pareiškė, kad Ukraina jau seniai nebėra suvereni ir nepriklausoma, ir kad ji yra visiškai nesavarankiška.
Jis teigė, kad pritartų ES ir Kyjivo strateginei partnerystei, tačiau pridūrė: "(Ukraina) negali būti nei mūsų karinio, nei ekonominio aljanso narė. Ji atneštų karą, atimtų mūsų pinigus ir sužlugdytų mūsų ekonomiką.“
„Rusai, eikite namo!“
Vėliau tą pačią dieną opozicijos lyderio P. Magyaro šalininkų minios užpildė vieną iš centrinių Budapešto aikščių ir gretimus prospektus, kur surengė savo demonstraciją siekdamos išreikšti ir protestą prieš vyriausybę, ir paramą P. Magyarui bei jo centro dešiniųjų partijai „Tisza“.
P. Magyaras, 44 metų teisininkas ir buvęs V. Orbano partijos „Fidesz“ narys, pernai išsiveržė į politinę padangę ir daugiausia dėmesio skyrė daugeliui vengrų aktualioms problemoms: nuolatinei infliacijai, prastai sveikatos priežiūrai ir vis dažniau pasigirstantiems įtarimams dėl valdžios korupcijos.
P. Magyaras savo kampanijoje dėmesį sutelkė į kaimo vietoves, kurios tradiciškai yra patikimas „Fidesz“ rinkėjų blokas.
Kalbėdamas Budapešto Herojų aikštę užpildžiusiai jo rėmėjų miniai, kuri skandavo antivyriausybinius šūkius, taip pat „Rusai, eikit namo!“, P. Magyaras kaltino V. Orbaną skurdinant šalį, piktnaudžiaujant valstybės lėšomis, ir nuteikiant vengrus vienus prieš kitus.
Tačiau jis taip pat kalbėjo apie įtraukimą, ragindamas savo šalininkus priimti politinius oponentus po balandį įvyksiančių rinkimų ir įsivaizduoti „vieningą, švenčiančią ir vieni kitiems besišypsančių (žmonių) tautą“.
Ketvirtadienį vykę priešiškų stovyklų mitingai laikomi barometru, parodančiu, kurio politiko kampanija prieš rinkimus turi daugiau jėgos. V. Orbanas per apklausas atsilieka nuo P. Magyaro „Tisza“ ir likus pusmečiui iki balsavimo premjerui sunkiai sekasi išjudinti savo rinkėjus.
