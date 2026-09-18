Bulgarija atšaukė ambasadorių JAE dėl įtariamų sąsajų su korupcija

Šis žingsnis žengtas pareikalavus ministrui pirmininkui Rumenui Radevui, žadančiam kovoti su korupcija. „Transparency International“ korupcijos suvokimo indekse Bulgarija yra tarp prasčiausiai vertinamų ES šalių.
R. Radevo vyriausybė pradėjo tyrimą dėl opozicijos parlamentaro Delyano Pejevskio, kritikų kaltinamo tuo, kad daro neskaidrią įtaką žiniasklaidai, teismams ir saugumo tarnyboms. Vidaus reikalų ministras Ivanas Demerdžijevas penktadienį sakė, kad tyrimo metu nustatyta, jog netikra bendrovė buvo pasitelkta apmokėti daugiau kaip 5 mln. JAV dolerių vertės privačių lėktuvų skrydžius, kuriais naudojosi D. Pejevskis.
JAE ambasadoriaus Ivano Jordanovo tėvui priklausanti bendrovė gavo lėšų iš keturių įmonių, laimėjusių valstybės sutartis dėl kelio atitvarų tiekimo ir įrengimo, per spaudos konferenciją sakė I. Demerdžijevas. Sutarčių vertė viršijo 400 mln. eurų, o vėliau ji buvo padidinta daugiau kaip 150 mln. eurų.
JAV ir Jungtinė Karalystė D. Pejevskiui taiko sankcijas dėl korupcijos. Jis parlamente žurnalistams sakė, kad šie kaltinimai yra melagingi, ir tikino, kad už jo skrydžius sumokėjo jis pats ir jo šeima.
R. Radevas tapo ministru pirmininku, kai balandį vykusius parlamento rinkimus laimėjo jo partija „Pažangioji Bulgarija“, žadėjusi kovoti su korupcija.
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