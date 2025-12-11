Bulgarijoje į protestus išėjo dešimtys tūkstančių žmonių

Protestuose Sostinėje Sofijoje, Plovdive, Varnoje ir Burgase bei daugelyje kitų vietų dalyvavo pirmiausiai jauni žmonės – jie kaltino vyriausybę korupcija.
Ketvirtadienį jau šeštą kartą šiais metais parlamente numatytas balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausybe. Žmones į protestus sukvietė su vyriausybe susipriešinęs, tačiau taip pat provakarietiškas opozicinis aljansas PP-DB.
Protestai Bulgarijoje prieš dvi savaites pradžioje prasiėjo demonstracijomis prieš 2025 m. biudžeto projektą. Po riaušių prie partijų būstinių kabinetas tada prieštaringai vertinamą biudžeto planą atsiėmė.
Ministras pirmininkas Rosenas Želiaskovas sakė: „Dabar ne metas palikti laivą“. Tačiau buvęs premjeras ir stipriausios partijos (Gerb) koalicinėje vyriausybėje pirmininkas Boiko Borisovas užsiminė, kad vyriausybė gali atsistatydinti po euro įvedimo kitais metais.
Mažumos vyriausybė, kurią sudaro konservatoriai, socialistai ir populistai, parlamente yra priklausomi nuo ketvirtosios partijos – DPS – paramos. Opozicijos prieštaringai vertinamam DPS lyderiui Delianui Pevskiui JAV ir Didžioji Britanija dėl korupcijos yra įvedusi sankcijas.
Bulgarija sausio 1 d. taps euro zonos nare.
