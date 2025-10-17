 Buvęs NATO vadovas: dialogas su Rusija turi būti grindžiamas jėga

Buvęs NATO vadovas: dialogas su Rusija turi būti grindžiamas jėga

2025-10-17 21:44
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Buvęs NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas laukia JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Budapešte, kuris turėtų įvykti per artimiausias dvi savaites.

Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas / Scanpix nuotr.

„Su Rusija turime kalbėtis todėl, nes turime užbaigti karą Ukrainoje“, – penktadienį Frankfurto knygų mugėje pareiškė J. Stoltenbergas. Jis nurodė manantis, kad „turime kalbėtis su rusais, bet dialogas turi būti grindžiamas jėga“.

Siekdami sukurti sąlygas deryboms, Vakarai turi ir toliau remti Ukrainą politiniu, finansiniu ir kariniu požiūriu. Priešingu atveju nebūtų galima pasiekti taikos, kuri leistų Ukrainai likti laisva šalimi.

„Jei ir kai V. Putinas supras, kad jie nelaimės mūšio lauke, tada jis susės ir derėsis dėl susitarimo, pagal kurį Ukrainą liktų laisva, nepriklausoma šalis“, – pažymėjo jis.

J. Stoltenbergas knygų mugėje surengė diskusiją su Nobelio taikos premijos laureate filipiniete Maria Ressa, kuri įspėjo dėl dezinformacijos kampanijų internete ir socialiniuose tinkluose.

 

 

Maušai kagėbist
Per ilgai su jais kalbamasi. Senai turėjo būti ekonomiškai uždusinti.
1
0
