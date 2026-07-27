Buvęs Pietų Korėjos prezidentas pripažintas kaltu dėl dezinformacijos skleidimo

Jei Seulo centrinės apygardos teismo sprendimas bus paliktas galioti po apeliacijos, pagrindinė Pietų Korėjos opozicinė Liaudies galios partija (PPP), kuriai atstovavo Yoon Suk-yeolas, gali būti priversta sumokėti rinkimų komisijai 39,7 mlrd. vonų (25,5 mln. eurų).
Dėl to taip pat gali būti anuliuota Yoon Suk-yeolo pergalė 2022 metų rinkimuose – tai būtų iš esmės simbolinis smūgis susikompromitavusiam buvusiam lyderiui, kuris jau atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už maištą.
Yoon Suk-yeolas 2024 metų gruodį paskelbė karo padėtį ir įsakė kariams uždaryti parlamentą, tačiau po vos šešių valandų parlamentarai susirinko ir nubalsavo prieš šį sprendimą bei jį nušalino.
Vėliau 65 metų Yoon Suk-yeolas ir jo artimi bendražygiai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn daugybėje bylų.
Pirmadienio nuosprendį, kurio vykdymas atidėtas trejiems metams, paskelbė teisėjai, pripažinę Yoon Suk-yeolą kaltu dėl dviejų rinkimų įstatymų pažeidimų, susijusių su melagingais pareiškimais per 2022 metų rinkimų kampaniją.
Yoon Suk-yeolas tuos rinkimus laimėjo vos 0,7 proc. persvara.
Tačiau teismas nustatė, kad jis buvo nenuoširdus dėl savo ryšių su vienu šamanu ir melavo per interviu vienoje budistų konferencijoje, siekdamas nuslėpti 2019 metais įvykusį susitikimą su tuo mistiku, kad išvengtų kontroversijos.
Yoon Suk-yeolas išlaikė neutralią veido išraišką, kai teisėjai taip pat nusprendė, kad jis melavo apie advokato pristatymą mokesčių pareigūnui, kurio atžvilgiu vyko tyrimas dėl įtariamo kyšininkavimo.
„Kaltinamasis, pagrindinis kandidatas prezidento rinkimuose (...), savo naudai viešino melagingą informaciją apie savo konkrečius veiksmus, – sakoma tiesioginės transliacijos metu garsiai perskaitytame nuosprendyje. – Yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad dėl šių incidentų buvo pakenkta rinkėjų gebėjimui priimti pagrįstus sprendimus.“
Yoon Suk-yeolo teisininkų komanda pareiškime AFP nurodė, kad teismo sprendime yra „reikšmingų klaidų“, ir teigė, kad pateiks apeliaciją.
Pagal Pietų Korėjos įstatymus, rinkimų komisija kompensuoja partijoms visas jų kampanijos išlaidas, jei jos laimi daugiau nei 15 proc. balsų – tai teisės aktas, skirtas apriboti pinigų įtaką politikoje.
Kandidatai, nuteisti kalėti už rinkimų įstatymų pažeidimus, įskaitant melagingos informacijos skleidimą, privalo būti pašalinti iš pareigų, o jų kampanijos lėšos turi būti grąžintos Nacionalinei rinkimų komisijai.
PPP išleido 39,7 mlrd. vonų dalyvaudama 2022 metų prezidento rinkimuose, AFP sakė atstovė spaudai. Partija bus priversta grąžinti pinigus, jei sprendimas bus paliktas galioti.
Remiantis rinkimų komisijos dokumentais, ši suma sudarytų maždaug trečdalį sunkumų patiriančios partijos turto.
Naujausi komentarai