Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schroederis jungiasi prie Rusijos prekybos tinklo tarybos

Anksčiau šis tinklas priklausė Vokietijos grupei „Globus“.
G. Schroederis palaiko ryšius su V. Putinu ir po to, kai Kremlius nusiuntė savo pajėgas į Ukrainą. Rusijos lyderis ne kartą yra sakęs, kad Kremlius būtų linkęs tarpininku karo klausimais pasirinkti šį buvusį Vokietijos vadovą.
RBK, remdamasis bendrovės pranešimu, nurodė, kad 82-ejų G. Schroederis teiks „strategines rekomendacijas“ verslui ir dirbs įmonės stebėtojų taryboje.
Laikraštis teigė matęs G. Schroederio pareiškimą, kuriame jis ragina išlaikyti ekonominius ryšius su Rusija, kuriai dėl karo Ukrainoje taikomos milžiniškos Vakarų sankcijos.
„Būtent šiais krizės laikais šie ryšiai yra ypač svarbūs: jie leidžia išklausyti vieniems kitus ir ieškoti kelių į priekį“, – esą pareiškė buvęs Vokietijos lyderis.
Ši žinia pasirodė tuo metu, kai tarp Berlyno ir Maskvos dar padidėjo įtampa, o Kremlius įsakė konfiskuoti kelių Europos įmonių, tarp jų „Auchan“, „Nestle“ ir „Metro“, verslą ir turtą Rusijoje.
„Globus“ yra vienas iš nedaugelio Vakarų tinklų, likusių Rusijoje po to, kai Maskva pradėjo savo puolimą Ukrainoje ir sukėlė kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
RBK duomenimis, tinklas turi 22 prekybos centrus aštuoniose Rusijos srityse.
G. Schroederis vadovavo Vokietijai 1998–2005 metais.
V. Putinas, kuris praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje kaip KGB agentas buvo nusiųstas į Rytų Vokietiją, laisvai kalba vokiškai.
Naujienų agentūra AFP kreipėsi į „Hyperglobus“ prašydama pakomentuoti šį paskyrimą, tačiau atsakymo negavo.
(be temos)