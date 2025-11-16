Buvusi ilgametė Donaldo Trumpo sąjungininkė sako sulaukusi grasinimų

51-erių respublikonė Kongreso narė anksčiau buvo D. Trumpo judėjimo „Make America Great Again“ (MAGA) rėmėja.
Tačiau penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad po virtinės nesutarimų nebeteiks paramos M. T. Greene.
„Viskas, ką matau „keistuolę“ Marjorie darant – tai SKUNDAI, SKUNDAI, SKUNDAI!“ – teigė jis.
Šeštadienio rytą D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ vėl užsipuolė buvusią sąjungininkę, vadindamas ją „lengvabūde“ ir „išdavike“.
Vėliau šeštadienį M. T. Greene socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad su ja susisiekė apsaugos įmonės, įspėjusios dėl jos saugumo. Ji pridūrė, kad „galingiausias pasaulio žmogus kursto ir skatina prieš mane nukreiptus grasinimus“.
M. T. Greene tvirtino, kad D. Trumpas puola ją siekdamas nubausti ir norėdamas pasiųsti įspėjimą kitiems respublikonams, nes ji palaiko Kongreso pastangas paraginti administraciją paviešinti visus Jeffrey Epsteino (Džefrio Epsteino) tyrimo dokumentus.
Šie veiksmai kilo kebliu D. Trumpui metu – po didelių pralaimėjimų keleriuose rinkimuose šio mėnesio pradžioje, kurie sukėlė respublikonams nerimą likus metams iki 2026 metų kadencijos vidurio rinkimų.
Pastaruoju metu M. T. Greene su JAV prezidentu nesutaria dėl daugybės klausimų, o D. Trumpas pirmadienį pirmą kartą išreiškė nusivylimą, sakydamas, kad M. T. Greene „nuklydo nuo kelio“.
Pirmieji ženklai pasirodė, kai vasarą ji Izraelio karą Gazos Ruože pavadino genocidu.
M. T. Greene taip pat kritikavo sveikatos apsaugą ir, ypač, pragyvenimo išlaidų krizę, ragindama D. Trumpą sutelkti dėmesį į „namų frontą“, o ne į užsienio politiką ir taikos susitarimus.
Turbūt jautriausia kritikos sritis buvo M. T. Greene pozicija dėl J. Epsteino skandalo, kuris pastarosiomis dienomis vėl įtraukė D. Trumpą į spąstus, demokratams paviešinus naują elektroninių laiškų rinkinį.
