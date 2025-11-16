 Buvusi ilgametė Donaldo Trumpo sąjungininkė sako sulaukusi grasinimų

Buvusi ilgametė Donaldo Trumpo sąjungininkė sako sulaukusi grasinimų

2025-11-16 13:26
BNS inf.

Buvusi JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ilgametė sąjungininkė Marjorie Taylor Greene (Mardžori Teilor Grin) šeštadienį pareiškė, kad sulaukė grasinimų po to, kai socialiniame tinkle ją užsipuolė Baltųjų rūmų šeimininkas.

Donaldas Trumpas ir Marjorie Taylor Greene
Donaldas Trumpas ir Marjorie Taylor Greene / Scanpix nuotr.

51-erių respublikonė Kongreso narė anksčiau buvo D. Trumpo judėjimo „Make America Great Again“ (MAGA) rėmėja.

Tačiau penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad po virtinės nesutarimų nebeteiks paramos M. T. Greene.

„Viskas, ką matau „keistuolę“ Marjorie darant – tai SKUNDAI, SKUNDAI, SKUNDAI!“ – teigė jis.

Šeštadienio rytą D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ vėl užsipuolė buvusią sąjungininkę, vadindamas ją „lengvabūde“ ir „išdavike“.

Vėliau šeštadienį M. T. Greene socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad su ja susisiekė apsaugos įmonės, įspėjusios dėl jos saugumo. Ji pridūrė, kad „galingiausias pasaulio žmogus kursto ir skatina prieš mane nukreiptus grasinimus“.

M. T. Greene tvirtino, kad D. Trumpas puola ją siekdamas nubausti ir norėdamas pasiųsti įspėjimą kitiems respublikonams, nes ji palaiko Kongreso pastangas paraginti administraciją paviešinti visus Jeffrey Epsteino (Džefrio Epsteino) tyrimo dokumentus.

Šie veiksmai kilo kebliu D. Trumpui metu – po didelių pralaimėjimų keleriuose rinkimuose šio mėnesio pradžioje, kurie sukėlė respublikonams nerimą likus metams iki 2026 metų kadencijos vidurio rinkimų.

Pastaruoju metu M. T. Greene su JAV prezidentu nesutaria dėl daugybės klausimų, o D. Trumpas pirmadienį pirmą kartą išreiškė nusivylimą, sakydamas, kad  M. T. Greene „nuklydo nuo kelio“.

Pirmieji ženklai pasirodė, kai vasarą ji Izraelio karą Gazos Ruože pavadino genocidu.

M. T. Greene taip pat kritikavo sveikatos apsaugą ir, ypač, pragyvenimo išlaidų krizę, ragindama D. Trumpą sutelkti dėmesį į „namų frontą“, o ne į užsienio politiką ir taikos susitarimus.

Turbūt jautriausia kritikos sritis buvo M. T. Greene pozicija dėl J. Epsteino skandalo, kuris pastarosiomis dienomis vėl įtraukė D. Trumpą į spąstus, demokratams paviešinus naują elektroninių laiškų rinkinį.

Šiame straipsnyje:
Marjorie Taylor Greene
Donaldas Trumpas
grasinimai
JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų