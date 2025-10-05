Čekijos parlamento rinkimus laimėjo buvusio premjero milijardieriaus partija

Jo partija ANO (TAIP), žadanti didinti socialinę gerovę ir sustabdyti karinę pagalbą Ukrainai, surinko 35,2 proc. balsų 10,9 mln. gyventojų turinčioje šalyje.
Antroje vietoje – kadenciją baigiančio ministro pirmininko Petro Fialos centro dešiniųjų koalicija „Kartu“, gavusi 22,9 proc. balsų. Už koalicijos partnerę STAN balsavo 11,1 proc. rinkėjų.
Į parlamentą turėtų patekti šešios partijos. Galutinių rezultatų tikimasi vėliau šeštadienį. Šalis yra Europos Sąjungos ir NATO narė.
Čekijos parlamento rinkimai, trukę dvi dienas ir laikomi lemiamais, šeštadienį baigėsi, rinkimų apylinkės užsidarė numatytu laiku 14 valandą.
Penktadienį balsuodamas rytiniame pramoniniame Ostravos mieste, 71 metų A. Babišas sakė, kad siekia savo partijai visiškos daugumos. Jis žadėjo rinkėjams mažesnius mokesčius ir nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai.
P. Fialos vyriausybė teikė humanitarinę ir karinę pagalbą Ukrainai nuo tada, kai 2022 m. vasarį Rusija ją užpuolė.
A. Babišo sugrįžimas į valdžią gali suartinti Čekijos Respubliką su ES maištininkėmis Vengrija ir Slovakija, atsisakančiomis teikti karinę pagalbą Ukrainai ir nepritariančiomis sankcijoms Rusijai.
Europos Parlamente ANO priklauso kraštutinių dešiniųjų blokui „Europos patriotai“, kurį A. Babišas įkūrė kartu su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu.
A. Babišas save laiko „trampistu“ ir norėtų, kad vyriausybę sudarytų viena partija, tačiau rezultatai rodo, jog turės ieškoti partnerių ją sudaryti.
Potencialios partnerės yra opozicinė kraštutinių dešiniųjų partija „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD), pirminiais duomenimis, gavusi 8,1 proc. balsų, ir iki šiol parlamente neatstovauta dešiniųjų partija „Motoristai“, surinkusi 6,9 proc. balsų.
SPD siekia surengti referendumą dėl Čekijos išstojimo iš Europos Sąjungos, tačiau A. Babišas tam griežtai nepritaria.
Čekijos prezidentas Petras Pavelis, pagal Konstituciją turintis paskirti kitą premjerą, pareiškė, kad jau sekmadienį pradės derybas su išrinktų partijų vadovais.
Daugiau nei 8 mln. šalies piliečių rinko atstovus į 200 vietų Deputatų rūmus, svarbesniuosius iš dviejų parlamento rūmų.
Pirmą kartą užsienyje esantys Čekijos piliečiai galėjo balsuoti paštu. Anksčiau jie turėjo asmeniškai atvykti į diplomatinę atstovybę balsuoti.
Balsavimą aptemdė nežinomų dronų grėsmė Prahos oro uoste, tačiau tai iš karto nebuvo patvirtinta.
Taip pat kilo problemų su elektronine asmens tapatybės kortele, turėjusia leisti rinkėjams išmaniaisiais telefonais patvirtinti savo tapatybę. Pasak pareigūnų, priežastis – perkrova dėl netikėtai didelės paklausos.
Naujausi komentarai