Čekijos vyriausybė keičia valstybinės žiniasklaidos finansavimo tvarką

Čekijos televizijos ir Čekijos radijo darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką, protestuodami prieš nacionalistų koalicijos, kuriai vadovauja milijardierius ministras pirmininkas Andrejus Babišas, veiksmus.
Jų teigimu, sprendimas padarys žiniasklaidą pažeidžiamą dėl nepagrįstos vyriausybės įtakos, kurią daro A. Babišo partija ANO, kraštutinių dešiniųjų SPD ir euroskeptiška „Motoristų“ partija.
„Vyriausybė (...) patvirtino žiniasklaidos įstatymo pataisą, panaikinančią licencijos mokesčius visuomeninei žiniasklaidai, laikydamasi mūsų politinės programos“, – spaudos konferencijoje kartu su A. Babišu sakė kultūros ministras Oto Klempiras iš „Motoristų“ partijos.
„Taip prisijungiame prie daugumos ES šalių, kurios jau atsisakė šio pasenusio finansavimo metodo“, – pridūrė jis.
Vyriausybės planas sukėlė didelius protestus nuo pat jo paskelbimo. Žiniasklaidos įstatymo projektas buvo vienas iš katalizatorių kovo mėnesį Prahoje vykusiame daugiau nei 200 tūkst. žmonių proteste prieš vyriausybę.
Čekijos televizija ir Čekijos radijas dabar gaus fiksuotas sumas, kurios maždaug atitinka licencijos mokesčių sumas, surinktas 2008–2024 metais, prieš tai, kai ankstesnė centro dešinės vyriausybė juos pernai padidino.
„Šios dvi žiniasklaidos priemonės netaupo lėšų ir niekas jų nekontroliuoja. Svarbiausia, kad tai buvo numatyta mūsų politinėje programoje“, – spaudos konferencijoje sakė A. Babišas.
Žiniasklaidos stebėsenos organizacija „Žurnalistai be sienų“ (RSF) pavadino šį įstatymo projektą absurdišku, o finansavimo mažinimą – drastišku.
„Šios siurrealistinės kelionės pabaigoje turime susilpnėjusį visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą, o tai yra aklavietė demokratijai“, – teigiama organizacijos pranešime.
Šis žingsnis „sukuria politinį precedentą tolesniam neproporcingam kišimuisi į Čekijos visuomeninės žiniasklaidos veiklą“, pridūrė RSF.
RSF taip pat paragino Europos Komisiją (EK) „padaryti viską, kas įmanoma“, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis.
Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abeji parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną.
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