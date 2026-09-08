Chmara: Ukraina prašo partnerių skirti 300 „Patriot“ raketų iš turimų atsargų

Kaip pranešė „Ukrinform“ korespondentas, Ukrainos gynybos ministras Jevhenas Chmara tai sakė 36-ajame Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikime.
J. Chmara teigė, kad su partnerių pagalba ir pasinaudojant ES paskolos lėšomis Ukraina pasirašo sutartis dėl maždaug 1 000 raketų „Patriot“ sistemoms. Tačiau didžioji dalis šių raketų bus pradėta tiekti tik ateinančiais metais.
„Būtent todėl šiandien prašome jūsų duoti mums raketų iš savo atsargų mainais į pažangesnes raketas, kurios ateityje bus pristatytos pagal mūsų sutartis“, – sakė ministras.
J. Chmara taip pat pabrėžė būtinybę aprūpinti Ukrainą nešiojamomis oro gynybos sistemomis ir „oras-oras“ raketomis, skirtomis kovoti su reaktyviniais „Shahed“ dronais ir sparnuotosiomis raketomis.
Pasak jo, dešimtys Ukrainos įmonių kuria pigesnes priemones, skirtas reaktyviniams atakos dronams atremti, o kai kurios iš sukurtų perėmimo priemonių jau išbandomos kovos sąlygomis.
Ministras taip pat paragino partnerius kuo greičiau priimti sprendimus dėl Ukrainos gynybos finansavimo.
„Ankaroje buvo prisiimtas įsipareigojimas šiais metais suteikti Ukrainai 70 mlrd. eurų saugumo pagalbos. Šiuo metu matome, kad mūsų partneriai jau skiria 62 mlrd. eurų, įskaitant dvišalę pagalbą ir ES paskolą. Dėkojame jums už tai. Taigi, norint įvykdyti šią deklaraciją, reikia surasti dar 8 mlrd. eurų. Kartu noriu pabrėžti, kad bendras gynybos finansavimo trūkumas siekia 23 mlrd. eurų arba 27 mlrd. JAV dolerių“, – pabrėžė J. Chmara.
Pasak jo, šios lėšos padėtų finansuoti dronus ir užtikrinti jų stabilų tiekimą iki šių metų pabaigos ir kitų metų pradžios.
„Iki 90 proc. mūsų sėkmės mūšio lauke lemia dronai“, – pridūrė jis.
Ministras paprašė partnerių iki lapkričio priimti reikiamus finansinius sprendimus, kad jų poveikis mūšio lauke būtų juntamas jau žiemą. Jis taip pat pabrėžė būtinybę išlaikyti pakankamą gynybos paramos Ukrainai lygį ir 2027 m.
„Mūsų atsakas – pažangios technologijos ir greitis. Parama Ukrainai nėra subsidija. Tai investicija. Siūlome abipusiai naudingą partnerystę“, – pabrėžė ministras.
Kaip jau buvo pranešta, Ukrainos gynybos kontaktų grupės susitikimas vyksta nuotoliniu būdu. Įžangines kalbas sakė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, Jungtinės Karalystės gynybos ministras Wesas Streetingas ir JAV karo sekretoriaus pavaduotojas politikos klausimais Elbridge‘as Colby.
Prieš Ramšteino formato susitikimą Ukraina pateikė NATO sąrašą savo neatidėliotinų poreikių, susijusių su oro ir priešraketinės gynybos sistemomis.
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