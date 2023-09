„Christie's“ atšaukė brangakmenių, siejamų su naciais, aukcioną

Gegužę aukcionų namai Ženevoje surengė pirmąjį prieštaringai vertinamą aukcioną, kuriame buvo parduota dalis didelės kolekcijos, į kurią įeina daugiau kaip 700 juvelyrinių dirbinių. Paskutiniuosius papuošalus buvo planuojama parduoti lapkritį.

Tačiau „Christie's“ pareiškime teigiama, kad aukcionų namai nusprendė atšaukti Heidi Horten brangenybių pardavimą.

Per pirmąjį aukcioną surinkta suma gerokai viršija ankstesnį rekordą, pasiektą 2011 metais per vienos didžiausių Holivudo žvaigždžių, Elizabeth Taylor (Elizabet Teilor), juvelyrinių dirbinių kolekcijos aukcioną ir 2019 metais per kolekcijos „Maharadžos ir Mogolų didybė“ (Maharajas and Mughal Magnificence) aukcioną, kurių abiejų vertė viršijo 100 mln. dolerių (apie 92 mln. eurų dabartiniu kursu).

Tikėtasi, kad antroji H. Horten brangenybių dalis bus parduota už panašią sumą.

Tačiau po „The New York Times“ pranešimo „Christie's“ išsiuntė naujienų agentūrai AFP pareiškimą, kuriame patvirtino, kad atšaukė antrąjį H. Horten juvelyrinių dirbinių aukcioną po intensyvaus patikrinimo.

„Reakcija į jį giliai paveikė mus ir daugelį kitų, ir mes toliau tai svarstysime“, – sakoma pranešime.

Gegužę daug žydų grupių reikalavo atšaukti H. Horten aukcioną, vadindami jį nepadoriu, ir pareikalavo, kad aukcionų namai labiau stengtųsi nustatyti, kiek aukciono parduodamų brangenybių buvo konfiskuota iš nacių aukų.

Ši kolekcija priklausė H. Horten, kuri pernai mirė sulaukusi 81 metų, o jos turtas, „Forbes“ duomenimis, siekė 2,9 mlrd. JAV dolerių (apie 2,67 mlrd. eurų).

Christie's“ atskirai skiria didelę sumą Holokausto tyrimams ir švietimui.

2022-ųjų sausį H. Horten fondo užsakymu istorikų paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad jos vyras Helmutas Hortonas, miręs 1987-aisiais Šveicarijoje, kurį laiką buvo nacių partijos narys.

1936-aisiais, praėjus trejiems metams po Adolfo Hitlerio atėjimo į valdžią Vokietijoje, H. Hortenas perėmė tekstilės įmonę „Alsberg“, įsikūrusią Vakarų Duisburge, kai jos savininkai žydai pabėgo.

Vėliau jis perėmė dar kelias parduotuves, kurios prieš karą priklausė žydams.

Gegužę „Christie's“ gynė savo sprendimą rengti aukcioną, o „Christie's“ tarptautinio juvelyrikos skyriaus vadovas Rahulas Kadakia (Rahulas Kadakija) AFP sakė, kad visos pajamos bus skirtos labdaros organizacijoms.

„Christie's“ atskirai skiria didelę sumą Holokausto tyrimams ir švietimui“, – tuomet sakė jis, pabrėždamas, kad „pardavimo pajamos bus skirtos geriems tikslams“.