CNN: Rusija padėjo Iranui preciziškai atakuoti JAV objektus Artimuosiuose Rytuose

Kaip praneša CNN, remdamasi dviem JAV pareigūnais, Iranas iš rusų gaudavo, be kita ko, palydovinės žvalgybos duomenis, kurie vėliau tikriausiai būdavo naudojami taikiniams nustatyti ir smūgiams rengti. Tarp tokių taikinių leidinys įvardija strategiškai svarbią princo Sultono oro bazę Saudo Arabijoje, kuriai iraniečiai smogė kovo 27 dieną – tuomet JAV prarado tolimojo radiolokacinio aptikimo ir valdymo lėktuvą AWACS, o 12 JAV kariškių buvo sužeisti.
CNN žurnalistai, pasitelkę kosminių technologijų specialistus, išanalizavo Rusijos palydovų judėjimo orbitoje duomenis ir nustatė, kad likus dviem dienoms iki smūgio virš šios oro bazės praskrido daugiau nei dešimtis Rusijos aparatų. Ekspertų teigimu, toks palydovų kiekis virš vieno taško leido rusams surinkti didžiausią informacijos apie objektą kiekį.
Pažymima, kad virš oro bazės skriejo įvairių tipų Rusijos palydovai, atlikę visą žvalgybos veiksmų kompleksą: ne tik darę paprastas nuotraukas, bet ir periminėję radijo bei radiolokacinius signalus, braižę šiluminių parašų žemėlapius ir panašiai.
Pasak informuotų naujienų agentūros CNN pašnekovų, Rusija tikriausiai surinko ir perdavė Iranui žvalgybos informaciją ir apie kitus JAV karinius objektus regione, ypač apie CŽA bazę Rijade.
Kaip rašė „Unian“, Pentagonas paskelbė pirmąją oficialią ataskaitą apie JAV infrastruktūros ir technikos nuostolius per karą su Iranu. Dokumente kalbama apie šimtus apgadintų ir sunaikintų objektų JAV bazėse Artimųjų Rytų šalyse bei svarbiausios amunicijos trūkumą.
Remiantis ataskaita, iraniečių smūgiai privertė Centrinę vadovybę pakeisti veiksmų metodus, perdislokuoti išteklius ir netgi išvesti iš regiono medicininės evakuacijos sraigtasparnius. Bendri JAV diplomatiniams objektams padaryti nuostoliai vertinami maždaug 184 mln. JAV dolerių.
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