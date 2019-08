D. Trumpo oponentams bombas siuntęs vyras sulaukė atpildo: už grotų praleis 20 metų

Cesarui Sayocui (Sesarui Sajokui), anksčiau dirbusiam picų išvežiotoju ir gyvenusiam baltame furgone, apklijuotame D. Trumpą palaikančiais ir prieš Demokratų partiją nukreiptais lipdukais, bausmę paskyrė Niujorko teismas. Teisiamasis, išgirdęs nuosprendį, ėmė verkti.

Jo byla pakurstė diskusijas apie ekstremizmą valdant D. Trumpui, o šios kalbos dar labiau suintensyvėjo po savaitgalį Jungtines Valstijas sukrėtusių dvejų masinių šaudynių Teksase ir Ohajuje, per kurias žuvo 31 asmuo, o dar kelios dešimtys žmonių buvo sužeisti.

„Nusikaltimų pobūdis ir aplinkybės yra bet kokiu atveju siaubingi“, – skelbdamas nuosprendį pareiškė Niujorko apygardos teisėjas Jedas Rakoffas (Džedas Rakofas).

C. Sayocas, kuris praeityje taip pat yra dirbęs striptizo klube ir užsiėmė kultūrizmu, kovą pripažino savo kaltę dėl 65 kaltinimų, susijusių su 16 siuntiniais su sprogmenimis, kuriuos jis iš Floridos išsiuntė demokratų lyderiams ir televizijos CNN redakcijoms Manhatane.

57-erių vyras prisipažino pats pagaminęs sprogstamuosius užtaisus iš tokių medžiagų kaip plastmasiniai vamzdžiai, skaitmeniniai laikrodžiai su laidais, fejerverkai ir stiklo duženos.

Teisme C. Sayocas sakė itin apgailestaujantis dėl to, ką padarė. „Atsiprašinėsiu aukų visą likusį savo gyvenimą“, – sakė jis.

Dviejų savaičių panika

Siuntos su savadarbiais sprogstamaisiais įtaisais taip pat buvo adresuotos buvusiam JAV viceprezidentui Joe Bidenui (Džo Baidenui), Holivudo žvaigždei Robertui De Niro (Robertui De Nirui) ir milijardieriui filantropui George'ui Sorosui (Džordžui Sorošui).

Tarp nukentėjusiųjų minimi ir keli demokratų įstatymų leidėjai, įskaitant kandidatus į prezidentus Cory Bookerį (Korį Bukerį) ir Kamalą Harris (Kamalą Haris).

Nė vienas iš siuntinių nesprogo, ir dauguma jų nė neatsidūrė arti adresatų, tačiau prieš 2018-ųjų lapkričio kadencijos vidurio rinkimus šis incidentas sukėlė dvi savaites trukusią paniką ir pakurstė politinę įtampą.

Kritikai tvirtina, kad prieš imigrantus nukreipta D. Trumpo retorika kursto baltųjų nacionalistų idėjas, lemiančias smurtą. Pirmadienį prezidentas pareiškė, kad JAV „privalo pasmerkti rasizmą, fanatizmą ir baltųjų viršenybę“.

C. Sayoco gynybos komanda sakė, kad jų ginamąjį buvo apsėdusi D. Trumpo „manija“. Teisininkai tvirtino, kad jų klientas nemąstė racionaliai, nes buvo priklausomas nuo steroidų, kurie sukėlė paranoją, be to, vyriškį esą paveikė tam tikri radikalūs prezidento pasisakymai.

„Dėl pono Sayoco psichinės ligos tokia retorika giliai jį paveikė, nes jis labai žavėjosi prezidentu“, – teigė vyro advokatas Ianas Marcusas Amelkinas (Ijanas Markusas Amelkinas).

Teisėjas J. Rakoffas atmetė šį argumentą, pavadinęs jį „antraeiliu“ dalyku. Jis taip pat pritarė prokurorų nuomonei, kad C. Sayocas siekė sužeisti, ne vien išgąsdinti, savo aukas.

Atsiskyręs nuo šeimos ir užkluptas finansinių sunkumų C. Sayocas susižavėjo D. Trumpu, kai pradėjo kilti jo politinė žvaigždė.

Socialiniuose tinkluose jis dalydavosi prezidentą palaikančiais paveikslėliais ir straipsniais iš ultrakonservatyvių ir sąmokslo teorijomis paremtų tinklalapių. Vienoje nuotraukoje C. Sayocas dėvėjo kepuraitę su D. Trumpo kampanijos šūkiu „Padaryk Ameriką vėl didžią“ (Make America Great Again).

Kaip pranešama, kalbėdamas su kolegomis jis piktai atsiliepdavo apie žydus, juodaodžius ir gėjus.

D. Trumpo komanda iš pradžių mėgino atsiriboti nuo C. Sayoco, tačiau kino kūrėjas Michael'as Moore'as (Maiklas Muras) paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad tas vyras dalyvavo viename iš prezidento mitinge, surengtame mėnuo po inauguracijos.

Vyras buvo sulaikytas Floridoje spalio mėnesį, praėjus penkioms dienoms po to, kai G. Soroso namų Niujorke pašto dėžutėje buvo aptiktas pirmasis paketas su sprogstamuoju įtaisu. Policija rado C. Sayoco pirštų atspaudų ir DNR ant siuntinių.

C. Sayocas ir anksčiau buvo teistas už vagystę, sukčiavimą, smurtą ir grasinimą susprogdinti vieną elektros tiekimo bendrovę.

Prokurorai prašė C. Sayocui skirti įkalinimo iki gyvos galvos bausmę. Kaltinamojo advokatai tvirtino, kad tinkama bausmė jų klientui būtų bent dešimtmetis už grotų.