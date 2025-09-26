 Danija priėmė švedų pasiūlymą dėl antidronų technologijų prieš artėjantį ES viršūnių susitikimą

2025-09-26 20:39
BNS inf.

 Danija penktadienį pareiškė, kad priėmė Švedijos pasiūlymą dėl antidronų technologijų, kurį aptars kitą savaitę Kopenhagoje vyksiančiame Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime.

Danija priėmė švedų pasiūlymą dėl antidronų technologijų prieš artėjantį ES viršūnių susitikimą / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Švedija pasiūlė Danijai paskolinti karinius antidronų pajėgumus. Danija, žinoma, sutiko“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše rašė Danijos gynybos ministerija.

Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas (Ulfas Kristersonas) anksčiau penktadienį pareiškė, kad kalbėjosi su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen (Mete Frederiksen) ir išplėtė pasiūlymą.

„Pastarosiomis dienomis įvairiose šalyse matėme didelį dronų aktyvumą. Dronai yra labai nepageidaujami“, – duodamas interviu Švedijos televizijos kanalui TV4 sakė U. Kristerssonas.

„O kitą trečiadienį apie 40 vyriausybių vadovų rinksis į ES viršūnių susitikimą Kopenhagoje“, – teigė jis.

Aukščiausiojo lygio susitikimas vyks trečiadienį ir ketvirtadienį.

Švedija pastaraisiais mėnesiais daug investavo į oro gynybos sistemas.

„Vien per pastaruosius kelis mėnesius užsakėme oro gynybos sistemų, galinčių kovoti tiek su dronais, tiek su lėktuvais, už daugiau nei 10 mlrd. kronų (908 mln. eurų), ir investuojame į naujus kovos su dronais pajėgumus“, – rašytiniame komentare AFP sakė gynybos ministras Palas Jonsonas (Polas Jonsonas). 

