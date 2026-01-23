Švedija virš Baltijos jūros sulaikė keletą Rusijos orlaivių

Apie tai Švedijos ginkluotosios pajėgos pranešė socialinių tinklų platformoje „X“.
Pažymima, kad sausio 22 d. Švedijos kariniai lėktuvai sulaikė du naikintuvus „Su-35S“, virš Baltijos jūros lydėjusius bombonešį „Tu-22M“.
„Švedija vykdo visą parą trunkantį oro patruliavimą, saugodama NATO“, – pabrėžė Švedijos ginkluotosios pajėgos.
Kaip pirmiau pranešė „Ukrinform“, gruodžio pabaigoje Lenkija pakėlė į orą naikintuvus, kad virš Baltijos jūros sulaikytų Rusijos žvalgybinį lėktuvą, taip pat užfiksavo keletą jos oro erdvę pažeidusių balionų iš Baltarusijos.
