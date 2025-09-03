Dar viena Europos sostinė nesusitvarko su paspirtukininkais

Aklųjų muzikos konservatorijoje dirbantys ir besimokantys žmonės sako kasdien susiduriantys su pavojingomis kliūtimis. „Paspirtukai apsunkina gyvenimą ir mokytojams, nes yra ne tik aklų mokinių, bet ir aklų mokytojų“, – teigė konservatorijos direktorė Stanislava Lustyková.
Konservatorijos mokytojas Milanas Arneris priduria, kad netvarkingai palikti įrenginiai jau pareikalavo traumų: „Paspirtukai labai apsunkina mūsų keliones, ypač tie, kurie nėra tinkamai pastatyti. Žinau ne vieną kolegą, kuris net susižalojo, net susilaužė koją, užkliuvęs už tų paspirtukų. Jie stovi kelyje, dažnai numesti ant šaligatvio.“
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasak Prahos gyventojų, paspirtukų naudojimas menkai susijęs su kasdieniu susisiekimu, o labiau – su pramogomis turistams. „Su tais paspirtukais neblaivūs užsieniečiai zuja trečią ar ketvirtą ryto, tai yra didelė turistų atrakcija. Tai, kad vietiniai nori miegoti, jie ignoruoja, ir atvažiuoja čia pigiai atsigerti ir tada naktį pasilinksminti su paspirtuku“, – sakė transporto tarybos narys Vojtěchas Ryvola.
Čekijos sostinės valdžia imasi priemonių. Miesto centre paspirtukais važinėti bus draudžiama.
„Tie, kurie leidžiasi nuo kalno, važiuoja labai dideliu greičiu. Greitai važiuoja ir šaligatviais, todėl tai tikrai pavojinga, ir jau ne kartą pranešta apie sužalojimus“, – pabrėžė Prahos merė Terezie Radoměřská.
Šiuo metu paspirtukų eismas Prahoje tebėra nereglamentuotas: nuomos įmonės nemoka už parkavimo vietas, o nedrausmingi naudotojai įrenginius gali palikti beveik bet kur. Artimiausiu metu miesto valdžia svarstys, kaip sutvarkyti šią sritį.
