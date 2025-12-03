Nuo kitų metų – KET pakeitimai: ką palies labiausiai?

Pagal KET pakeitimus, vairuotojai turės būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo.
Tokių taisyklių pakeitimų Vyriausybė ėmėsi po to, kai Seimas kovą priėmė atitinkamas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas.
Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, pernai nukentėjo 58 paspirtukų vairuotojai, iš jų keturi dėvėjo šalmą.
Policija 2024 metais už šalmų nedėvėjimą 20–40 eurų baudomis nubaudė 1019 paspirtukų vairuotojų.
Pagal dabar galiojančią tvarką šalmus bet kokiame kelyje turi dėvėti jaunesni kaip 18 metų elektrinių priemonių vairuotojai, o vyresni – važiuojamojoje kelio dalyje. Važiuojant kita kelio dalimi šalmai rekomenduojami.
