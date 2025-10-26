Pavojingas vairuotojo manevras galėjo baigtis tragedija

Iš įrašo matyti, kaip automobilis, važiuodamas tiesiai, staiga įjungia posūkio signalą ir suka į kairę, nors tuo metu priešais artėja sunkvežimis, kurio vairuotojas spėjo sustabdyti tik paskutinę akimirką.
Šis įrašas sulaukė daugiau nei šimto reakcijų ir sukėlė audringą diskusiją komentaruose.
Feisbuko paskyros „Reidas“ vaizdo įrašo stop kadras
Dalis klaipėdiečių pasipiktino vairuotojo elgesiu, kiti bandė situaciją vertinti švelniau.
„Įdomu, kiek žmonių supranta, kodėl čia negalima sukti į kairę?“ – retoriškai klausė komentatorius Rinaldas.
Ne visi buvo tokie griežti – pasitaikė ir bandančių pajuokauti, įvykį ironizuoti.
„Gal žmogui bėda – meilužė gimdo, furistas galėjo palaukti“, – komentavo Audrius.
Gal žmogui bėda – meilužė gimdo, furistas galėjo palaukti.
Vis dėlto dauguma diskusijos dalyvių sutiko, kad tokie veiksmai kelyje yra pavojingi – sukelia avarines situacijas.
„Jeigu žmonės nemato, kad į kairę sukti negalima, tai kaip jie gavo teises? Reiškia, ir kelyje pažeidinėja taisykles“, – griežtai pasisakė Artūras.
Komentaruose vairuotojai dalijosi ir pastebėjimais, kad tokie atvejai Klaipėdoje – ne vienetiniai.
Kai kurie teigė, jog tam tikrose miesto vietose kelio ženklai nepakankamai aiškūs arba prastai matomi tamsiu paros metu.
(be temos)