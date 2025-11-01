Priminimas važiuojantiems į kapines: laikykitės Kelių eismo taisyklių

Pirmoje dienos pusėje didesnių spūsčių pavyko išvengti, bet paprastai didesnis automobilių srautas fiksuojamas gerokai po pietų. Daugiau kantrybės gali prireikti vykstant į Karmėlavos kapines. Į Jas galima patekti iš kelių pusių, tačiau reikia stebėti kelio ženklus, nes šiomis šventinėmis dienomis vietomis yra padarytas vienpusis eismas, tad išvykti iš kapinių, greičiausiai, teks apvažiavus visą teritoriją.
Prie Petrašiūnų kapinių taip pat reikia stebėti kelio ženklus. Padidėjus automobilių srautams, jie gali būti nukreipiami kiek į šoną nuo M. Gimbutienės gatvės. Tada pievoje pastačius automobilius, iki artimųjų kapų teks eiti pėsčiomis. Čia taip pat stovi eismo reguliuotojai, padedantys palaikyti kiek įmanoma darnesnį eismą.
Kauniečiai nurodė, kad ir ties kitomis miesto kapinėmis tenka palaukti, kol atsilaisvins laisva automobilio stovėjimo vieta. Štai ties Eigulių kapinėmis iš Jonavos gatvės pusės parkavimo vietos greitai užsipildo, tad patariama geriau atvykti iš Ašigalio gatvės. Ties šiuo įėjimu yra didesnė automobilių stovėjimo aikštelė, tad galima laisviau palikti savo transporto priemonę.
Kai kuriose Kauno kapinėse šiomis šventinėmis dienomis lankytojams leidžiama automobiliu nuvažiuoti iki pat kapavietės, tad dalis kauniečių tuo naudojasi, todėl kapinėse darosi sudėtinga prasilenkti, tenka nardyti tarp kitų žmonių, neretai automobiliai pastatomi ant takų ar labai arti kapų. Todėl kapinių valdytojai ragina į pačias kapines važiuoti tik tiems, kuriems tikrai reikia: jie nepaeina, veža senolius, ir pan., o ne visiems lankytojams iš eilės. Taip bus galima užtikrinti tvarką ir nesukelti nepatogumų kitiems.
