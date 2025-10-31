Tarptautiniai barmenų čempionatai Lietuvoje: nuo įgūdžių demonstravimo iki ryšių sustiprinimo

„Stumbro“ gėrimų gamyklą valdančios bendrovės „MV GROUP Production“ Prekių ženklų valdymo skyriaus vadovė Dalia Gruzdzevičiūtė sako, kad barmenų čempionatų organizavimas yra geroji pasaulinė praktika.
Barmenų čempionatas „Devotion to Nature“ šiemet buvo surengtas „Stumbro“ gamyklos muziejuje antrąjį kartą, o prie jo organizavimo prisidėjo tarptautinė „MV GROUP“ komanda: darbuotojai iš „MV GROUP Production“ ir „MV GROUP Distribution“ įmonių Lietuvoje bei Lenkijoje. Tad čempionatas tapo tarptautiniu – finaliniame jo etape varžėsi 4 barmenai iš Lietuvos ir 8 iš Lenkijos.
„Organizuodami čempionatą sekame pasaulinėmis tendencijomis. Tokie renginiai leidžia stiprinti ryšius su barmenais, kurie įgyja naujų žinių apie produktus, turi edukacinę reikšmę, kadangi leidžia pademonstruoti plačias produkto panaudojimo galimybes. Džiaugiamės, kad renginys įgyja tarptautinį mastą“, – pasakojo D. Gruzdzevičiūtė.
Ji pažymi, kad artimiausiais metais tikimasi į šį čempionatą įtraukti ir kitas šalis, kuriose „MV GROUP Distribution“ turi savo įmones – Latviją ir Estiją. „Ateinantys metai „Stumbro“ gamyklai bus ypatingi, minėsime 120 metų jubiliejų, tad planuojame čempionatą dar labiau stiprinti, įnešdami naujų, aktualių akcentų“, – atskleidė „MV GROUP Production“ Prekių ženklų valdymo skyriaus vadovė.
Kokybės kartelė pakilo į naują lygį
Šiųmetinio čempionato finalo dalyviams teko užduotis sukurti aukštoje taurėje patiekiamą vadinamojo „Highball“ tipo kokteilį, panaudojant ekologišką degtinę ir savo pačių pasigamintus žolelių arbatų nuovirus.
Komisija, kurią sudarė praėjusių metų čempionato nugalėtoja Anna Lekhiv, „Stumbro“ prekės ženklo ambasadorius Lenkijoje Jakubas Kowalczykas Czuwara ir miksologijos ekspertas, „Stumbro“ ambasadorius Lietuvoje Mantas Ruzveltas, gėrimus vertino pagal įvarius kriterijus, pradedant pavadinimu, baigiant aromatu, skoniu ir net barmeno asmenybe bei gėrimo pristatymo įgūdžiais.
Pirmąją vietą šiųmetiniame čempionate iškovojo lenkų barmenas Borysas Trelewiczius, antras liko lietuvis Jonas Jasinevičius, o bronzos medalis taip pat iškeliavo į Lenkiją – jį pelnė Karolis Rychlewiczius.
„Šių metų čempionato finale pasirodę dalyviai labai smarkiai užkėlė kokybės ir profesionalumo kartelę. Pademonstruotas kūrybiškumas ir gėrimų gaminimo technikos smarkiai nustebino, o kai kurių dalyvių investicijos į savo sukurto gėrimo pristatymą tiesiog pranoko lūkesčius“, – įspūdžiais dalijosi komisijos narys M. Ruzveltas.
Pasak jo, komisija vieningai sutarė dėl kelių čempionato lyderių, tačiau išskirstyti prizines vietas lengva tikrai nebuvo, nes jų atrodė nusipelnęs tikrai ne vienas barmenas: „Buvo akivaizdu, kad kiekvienas dalyvis ruošėsi nuoširdžiai ir labai atsakingai.“
Sėkmę atnešė natūralumas ir patirtis
Tai, kad pasiruošimui skyrė ypač daug dėmesio, patvirtina ir sidabro medalį čempionate pelnęs Vilniaus baro „Compliments“ barmenas Jonas Jasinevičius.
„Investavau tikrai daug laiko ir stengiausi pristatyti išties kūrybišką gėrimą. Rezultatas – unikalus, natūralaus skonio koktelis be pridėtinio cukraus, saldintas vien kviečių ir fermentų sirupu bei patiektas su linų sėmenų ledais“, – pasakojo J. Jasinevičius.
Jis neabejoja, kad būtent toks gėrimo natūralumas ir buvo viena sėkmės priežasčių, tačiau labai pravertė ir per karjerą sukaupta patirtis bei žinios.
„Teko kovoti su išties labai rimtais varžovais, todėl įtampos ir nerimo buvo, nors paskutinėmis akimirkomis abejonių, kad pasiseks, ėmė mažėti. Matyt, daug įtakos mano rezultatui turėjo patirtis – jos dalyvaudamas įvairiuose čempionatuose sukaupiau tikrai daug, todėl šįkart pasirodžiau itin užtikrintai“, – džiaugėsi čempionato sidabro medalio laimėtojas.
