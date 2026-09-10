Dar vienas Rusijos pažeminimas: keleivinių lėktuvų tenka kaulyti iš Vietnamo

Dėl galiojančių sankcijų didžioji dalis Rusijos komercinės aviacijos parko lieka ant žemės, nes trūksta atsarginių dalių ir techninės priežiūros paslaugų, skelbia portalas „TVP World“.
Skelbiama, kad Maskva paprašė Hanojaus pagalbos ir iš Vietnamo vežėjų nori išsinuomoti keleivinių lėktuvų su įgulomis ir techninės priežiūros paslaugomis. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusiais metais pakeitė įstatymą, kad būtų leidžiami tokio pobūdžio susitarimai su užsienio vežėjais.
Net 20 proc. keleivinių orlaivių Rusijoje stovi ant žemės, nes vežėjai neteko galimybės įsigyti „Boeing“ ir „Airbus“ orlaivių atsarginių dalių dėl sankcijų, įvestų po 2022 metais Rusijos invazijos į Ukrainą. Dėl šių apribojimų Rusijos aviakompanijos taip pat negali įsigyti naujų Vakarų gamybos orlaivių.
Ukrainos naujienų portalas „LIGA.net“, remdamasi Ukrainos pagrindine žvalgybos valdyba (GUR), skelbia, kad Rusijos aviacijos infrastruktūra susiduria ir su kitais dideliais iššūkiais. GUR teigimu, per pastarųjų dešimt metų oro uostų skaičius Rusijoje taip pat sumažėjo nuo 283 iki 225.
„Rusijos Federacijos oro transporto sektoriuje vyksta sisteminis nuosmukis, kurį lemia civilinės aviacijos priklausomybė nuo užsienyje pagamintų orlaivių, ribotos Rusijos aviacijos pramonės galimybės ir blogėjanti šio sektoriaus įmonių finansinė padėtis“, – portalas cituoja GUR pareiškimą.
Kita šio sektoriaus problema – vis dažnesni veiklos sutrikimai, kuriuos sukelia Ukrainos strategija vykdyti tolimus dronų smūgius, dėl kurių uždaromi oro uostai ir atšaukiami skrydžiai.
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