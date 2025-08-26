Darželis vienam vaikui? Pasirodo, tai įmanoma

Norvegė Elisabeth Fosse ėjo į darželį pasiimti savo dvejų metų dukros. Lauke buvo stebėtinai tuščia, taip pat tuščia ir pakeliui į grupę. Taip yra ne todėl, kad visi miega. Priežastis kiek kita. Pasirodo, norvegės dukra – vienintelis darželį lankantis vaikas.
„Tai labai, labai liūdna. Sunku žinoti, kad ji yra vienintelis vaikas darželyje, būdama dvejų metų, jog ji yra visiškai viena“, – teigė vaiko motina E. Fosse.
Atrodytų, tikra laimė, kad vaikui skiriamas išskirtinis dėmesys, tačiau motinai taip neatrodo.
„Galvojant apie jos ateitį, apie tai, kad nebus nieko aplinkui, su kuo būtų galima būti komandoje, žaisti ar ginčytis – visos patirtys, kurios ateina turint draugų, – tai labai skaudina motinos širdį“, – šnekėjo E. Fosse.
Tačiau problema ne tik su darželiu.
„Darželyje yra tik vienas vaikas. Šiuo metu daug klasių yra tuščios, netgi metais jaunesnių ar vyresnių vaikų nėra. Po kelerių metų mokyklos situacija irgi bus dramatiška“, – nurodė Utsiros merė Marte Eide Klovning.
Utsira – rečiausiai apgyvendinta Norvegijos savivaldybė, čia gyvena vos 208 žmonės. Jaunos šeimos čia nesikuria, nes sunku susirasti darbo. Vietos merė sakė, kad į salą bandoma pritraukti naujų verslų.
„Teigiamai vertiname lašišų pramonę, nes tai susiję su darbo vietomis. Tai susiję su jaunų žmonių, pradedančių savo karjerą, pritraukimu, siekiant paremti darželių ir mokyklų sistemą“, – pabrėžė Utsiros merė.
Sociologai tvirtina, kad tokių problemų, su kuriomis susiduria ši gyvenvietė, tik daugės, mat gyventojai keliasi į didmiesčius.
„Norvegijos gyventojų skaičius ateityje taps labiau koncentruotas. Tačiau daugelis mažų savivaldybių vis dar gali būti puikios vietos gyventi, net jei gyventojų skaičius šiek tiek sumažės“, – tvirtino vyresnysis mokslo darbuotojas Knutas Vareide'as.
E. Fosse tikisi, kad atsirandant daugiau darbo vietų, galbūt netolimoje ateityje jos dukrai nebeteks darželyje laiko leisti vienai.
