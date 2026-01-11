Tikslo kol kas nepasiekė, bet iki jo liko labai nedaug

Lengvatą sugrąžins?
Skandinavijos valstybė – svarbi naftos ir dujų tiekėja tarptautinei rinkai – buvo užsibrėžusi tikslą 2025-aisiais atsisakyti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais, tai – dešimtmečiu anksčiau nei buvo numačiusi ES.
Norvegijos kelių federacija (OFV) pranešė, kad pernai užregistruota rekordiškai daug asmeninio naudojimo elektromobilių – 179,55 tūkst., buvo pagerintas ankstesnis pardavimų rekordas, užfiksuotas 2021 m.
„Pirkimai metų pabaigoje tradiciškai buvo aktyvūs. Neabejojama, kad nuo 2026-ųjų sausio 1-osios sumažinta pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata paskatino daugelį žmonių 2025-aisiais iš anksto įsigyti naują elektrinį automobilį“, – teigė OFV vadovas Geiras Inge Stokke'as.
Norvegijos Vyriausybė nusprendė sumažinti PVM lengvatą elektromobiliams nuo 42,2 tūkst. iki 25,3 tūkst. eurų, tačiau, kilus kritikos bangai, valdžia tikriausiai atidės šį žingsnį iki 2028-ųjų.
Gamintojai stengiasi
OFV pateiktos statistikos tendencija – iškalbinga: 2011 m. elektromobilių dalis tarp visų parduotų naujų lengvųjų automobilių buvo vos 1 proc., 2024-aisiais – 89 proc.
Vis dar perkamiausi Norvegijoje – „Tesla“ modeliai. Jų dalis bendroje šalies autorinkoje 2025-aisiais – 19,1 proc. („Volkswagen“ – 13,3 proc., „Volvo“ – 7,8 proc.).
Pozicijas, palyginti su 2024-aisiais, pagerino Kinijos gamintojai – nuo 10,4 proc. iki 13,7 proc. Vien BYD savo pardavimus padidino daugiau nei du kartus.
Ekspertai atkreipė dėmesį, kad pernai Norvegijoje dauguma naujų automobilių su vidaus degimo varikliais buvo specialios paskirties – policijos, kitų tarnybų arba skirti žmonių su negalia reikmėms.
Bendrovės „Harald A Moller“, importuojančios „Volkswagen“, „Audi“, „Skoda“, „Cupra“ automobilius, vadovas, Ulfas Tore’as Hekneby pabrėžė, esą šie gamintojai, reaguodami į poreikius, užtikrino, kad paspartins būtent elektromobilių gamybą ir tiekimą.
Rekordas: pernai norvegai nupirko 179,55 tūkst. lengvųjų elektromobilių.
Pardavė mažiau
Norvegijoje populiarios „Tesla“ strategai paskelbė per praeitus metus pasaulyje pardavę 1,64 mln. elektromobilių. 2024-aisiais rezultatai buvo geresni – 1,79 mln.
Analitikai pažymėjo, kad reikšmingos įtakos turėjo mokesčių lengvatos elektromobilių pirkimui JAV panaikinimas nuo praeitų metų rugsėjo.
Tačiau net ir prieš tai „Tesla“ susidūrė su pardavimų sunkumais pagrindinėse rinkose dėl jos vadovo Elono Musko politinės paramos JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir kitiems kraštutiniams dešiniesiems politikams.
„Tesla“ pardavimus Europoje pakirto E. Musko demonstruota parama kraštutinių dešiniųjų partijoms, įskaitant per visuotinius rinkimus Vokietijoje, kuri jo vadovaujamą bendrovę pavertė boikotų ir nepasitenkinimų taikiniu.
„Tesla“ taip pat kovoja su augančia BYD ir kitų Kinijos gamintojų konkurencija.
Kinija įsismagino
Kinijos elektromobilių milžinė BYD savo ruožtu patvirtino, kad 2025 m. pardavė rekordinį modelių skaičių – 2,26 mln., tai – 28 proc. daugiau nei 2024-aisiais.
Anglišką šūkį „Build Your Dreams“ („Sukurk savo svajones“) naudojanti gamintoja užkariavo Kinijos vadinamųjų naujos energijos transporto priemonių rinką, kuri yra didžiausia pasaulyje.
Dabar BYD siekia plėsti savo veiklą užsienyje, statydamas gamyklas įvairiose šalyse.
„Bloomberg“ duomenimis, kinai pernai vien į Meksiką importavo 2 367 proc. elektromobilių daugiau nei 2024-aisiais. Itin augo pardavimai Indonezijoje ir Tailande, o Didžiojoje Britanijoje – 113 proc.
2024-aisiais „Tesla“ pardavė 1,79 mln. elektromobilių, o BYD – 1,76 mln.
