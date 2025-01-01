Lietuvos vilkikai tapo „politiniais įkaitais“

Tai BNS patvirtino vidaus reikalų ministro atstovas Mindaugas Bajarūnas.
„Kalbėjome tik apie vienintelę galimybę per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą vežėjams sudaryti sąlygas grįžti. Kitų alternatyvų nebuvo svarstoma. Toks pasiūlymas Baltarusijai bus perduotas per Valstybės sienos apsaugos tarnybos įgaliotinį, atitinkamo rango pareigūną (...). tačiau Minskas atsisako iš Baltarusijos praleisti lietuviškus vilkikus“, – BNS sakė M. Bajarūnas.
Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos sekretorius Ruslanas Varankovas, kurį cituoja Baltarusijos žiniasklaida, pareiškė, kad sprendimą iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija vienašališkai priėmė Lietuva, todėl Minskas „neatsako už jo neigiamas pasekmes“.
Komentuodamas premjerės Ingos Ruginienės teiginį, kad Vilnius kreipsis į Minską dėl Baltarusijoje įstrigusių Lietuvos krovininių automobilių sugrąžinimo, jis tikino, kad „atitinkamas kreipimasis, jeigu jį apskritai galima vadinti oficialiu kreipimusi į Minską, buvo išsiųstas Lydos pasienio užkardos vadovybei“.
R. Varankovas paragino Lietuvos valdžią atšaukti sprendimą ir „atkurti normalų sienos kirtimo punktų veikimą piliečiams, transporto priemonėms ir kroviniams“.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas anksčiau ketvirtadienį sakė, kad bandoma kurti „sanitarinį koridorių“, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių vilkikai galėtų grįžti į savo šalį. Jo teigimu, tikimės, kad šią savaitę vilkikai jau galės grįžti į Lietuvą.
Pasak jo, Nacionalinio saugumo komisija penktadienį spręs, kaip pavyktų atidaryti Šalčininkų punktą vežėjams.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius Žinių radijui ketvirtadienį taip pat sakė, kad vežėjams siekiama atverti laikinai uždarytą Šalčininkų pasienio postą, prie kurio, anot jo, iš Baltarusijos pusės laukia apie 500 transporto priemonių.
Dėl Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte, abiejuose laikinai uždarytuose punktuose iš Baltarusijos pusės ketvirtadienį laukia apie 1,2 tūkst. vilkikų ir puspriekabių, iš jų vien Šalčininkų–Benekainių punkte – apie 400.
